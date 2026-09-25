/बैलाने गिळली तीन तोळ्याची सोन्याची पोत; सर्जरी केल्यानंतर पोटात असं काही सापडलं की सगळेच पाहत राहिले, नायलॉनची तार अन् दोन मोठे...

जळगावात पोळ्याच्या दिवशी पुरणपोळीच्या नैवेद्यासोबत बैलाने चक्क सोन्याची पोत गिळली आणि एकच धावपळ सुरु झाली आहे. कारण ही सोन्याची पोत तब्बल तीन तोळ्याची होती आणि त्याची किंमत 4 लाख 71 हजार रुपये इतकी होती. यानंतर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी बैलावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करत ही सोन्याची पोत बाहेर काढली. चाळीसगाव येथील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी बैलावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करत ही सोन्याची पोत बैलाच्या पोटातून बाहेर काढून बैलाला जीवदान दिले आहे. मात्र यावेळी बैलाच्या पोटातून इतर अनेक गोष्टीही बाहेर काढण्यात आल्या. यामध्ये बॉल, नायलॉनची तारही होती.
नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगाव तालुक्यातील वनपट येथील शेतकरी शिवाजी बोरसे यांच्या बैलाने पोळ्याच्या दिवशी नैवेद्यासोबत बैलाने तीन तोळ्यांची सोन्याची पोत गिळली होती. मात्र बैलजोडीतील नेमक्या कोणत्या बैलाच्या पोटात सोन्याची पोत गेली, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. अखेर चाळीसगाव येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात आधुनिक एक्स-रेच्या मदतीने बैलाच्या पोटात सोन्याची पोत असल्याचे स्पष्ट झाले.
त्यानंतर तब्बल दहा दिवसांनी बैलावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी यशस्वी शस्त्रक्रिया करत बैलाच्या पोटातून तीन तोळ्यांची सोन्याची पोत बाहेर काढली आणि बैलाला जीवदान दिलं. बैलाच्या पोटातून अखेर सोन्याची पोत सुखरूप बाहेर निघाल्याने त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
एका बैलाने ताटात ठेवलेल्या प्रसादासोबत सुमारे तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र गिळले. बोरसे यांच्याकडे दोन बैल होते, त्यामुळे नैवेद्य अर्पण करण्याच्या घाईत, कोणत्या बैलाने ही मौल्यवान वस्तू गिळली, हा मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. शेतकरी शिवाजी बोरसे यांनी दोन्ही बैलांना चाळीसगाव येथील पशुवैद्यकीय सामान्य रुग्णालयात आणले.
तात्काळ, आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून दोन्ही बैलांची सखोल एक्स-रे तपासणी करण्यात आली. या तपासणीतून कोणत्या बैलाने ती वस्तू गिळली हे स्पष्ट झाले. पचनसंस्थेतील नेमके ठिकाण शोधून, डॉक्टरांनी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कौशल्याने शस्त्रक्रिया केली.
अचूक नियोजनामुळे, पोटात अडकलेली संपूर्ण तीन तोळे सोन्याची साखळी सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आली. तसेच, टेनिस बॉलच्या आकाराचे दोन प्लास्टिकचे गोळे, एक नायलॉनची तार आणि एक-एक रुपयाची दोन नाणीही सापडली. शस्त्रक्रियेनंतर बैलाची प्रकृती चांगली असून तो स्थिर आहे.