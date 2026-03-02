नाशिक - देवाच्या दारातच भक्ताला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण, त्र्यंबकेश्वर मंदिरात लाथा बुक्क्यांनी तुडवलं, VIDEO व्हायरल

Nashik Trimbakeshwar Temple: नाशिकमध्ये देवाच्या दारातच भक्ताला अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या भक्ताला बेदम मारहाण कऱण्यात आली आहे. सुरक्षारक्षकांकडून भक्ताला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. मोबाईल कॅमेऱ्यात हा सगळा प्रकार कैद झाला असून यानंतर संतापाची लाट आहे.
रविवारी त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या गाभाऱ्यात पुन्हा एकदा भाविकाला सुरक्षारक्षकांकडून मारहाण करण्यात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या गाभाऱ्यात भाविकाला सुरक्षारक्षकांकडून मारहाण झाली. सुरक्षारक्षकांनी कपडे फाटेपर्यंत मारहाण करत भाविकाला मंदिराबाहेर काढलं.
व्हिडीओत दिसत आहे त्यानुसार, मंदिरातील सुरक्षारक्षक भाविकावर तुटून पटले आहेत. त्याला कानाखाली, लाथा-बुक्क्यांनी मारत आहेत. मारहाण इतकी बेदम आहे की, त्याचे कपडेही फाटल्याचं दिसत आहे. यादरम्यान इतर भाविक आश्चर्याने पाहत आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भाविक गाभाऱ्यात दर्शन रांगेमध्ये अडून बसला होता. सुरक्षारक्षकांवर मुजोरी करत होता त्यामुळेच हा वाद झाला. दरम्यान याप्रकरणी पोलिसात कुठलीही तक्रार नसल्याने भाविक कोण याची माहिती अद्याप मिळालेला नाही.
दरम्यान दर्शन रांगेत केवळ काही क्षण दर्शन मिळत असल्याने भाविक नाराजी व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाकडून योग्य नियोजन करण्याची अपेक्षा केली जात आहे.
याआधी त्र्यंबकेश्वरमध्ये पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली होती. आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर साधू-महंतांच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या निमित्ताने पत्रकार तिथे पोहोचले होते. यादरम्यान त्र्यंबकेश्वर येथील स्वामी समर्थ कमानीजवळ प्रवाशी गाड्यांच्या पावत्या फाडणाऱ्या चार ते पाच जणांच्या टोळक्याने पत्रकारांवर हल्ला केला होता.
त्र्यंबकमध्ये स्वामी समर्थ कमानीजवळ काही मुलं वाहनांकडून पावत्या फाडून पैसे घेत होते. त्र्यंबकमध्ये होणाऱ्या साधू-महंत यांच्या बैठकीच्या वार्तांकनासाठी पत्रकार पोहोचले होते. मुलांनी त्यांच्या गाड्या अडवल्या आणि पैसे मागण्यास सुरुवात केली. पत्रकारांनी आम्ही बैठकीच्या वार्तांकनासाठी आल्याचं सांगितलं. यावेळी पावती फाडणाऱ्यांनी तुम्ही कोणीही असला तरी आम्ही गाड्या सोडणार नाही असं सांगितलं.
गोंधळ झाल्यानंतर वसुली करणाऱ्यांनी इतर साथीदारांसह पत्रकारांना बेदम मारहाण केली होती. या मारहाणीत एक पत्रकार गंभीर जखमी झाला होता. तसंच दोन जण जखमी होते. रुग्णालयात उपाचारानंतर त्यांना सोडण्यात आलं होतं. या मारहाण प्रकरणी त्र्यंबक पोलीस ठाण्यात (Trimbak Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसंच तिघांना अटक करण्यात आली.