'तू काही कामाचा नाहीस,' पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीने संपवलं जीवन; सासू, सासऱ्यांना अटक, बायको फरार

मालेगाव (नाशिक) विशाल मोरे
नाशिकच्या मालेगावमध्ये पतीने पत्नीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. कॅम्प भागातील साने गुरुजी नगरात अनिकेत बाळासाहेब जगताप (27) या तरुणाने टोकाचं पाऊल उचललं. आत्महत्येप्रकरणी कॅम्प पोलिसांनी तपास करत पत्नीसह सासू-सासरे व मामेसासू यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे
अनिकेत जगताप याचा वर्षभरापूर्वी पंचशील नगरातील श्रुती जगताप (22) हिच्याशी विवाह झाला होता. मात्र, लग्न झाल्यापासूनच दोघांमध्ये सतत वाद होत होते. श्रुती ही नांदायला येत नव्हती तसंच तिने अनिकेतविरुद्ध पोलिसात तक्रार केल्याने तो गेल्या काही महिन्यांपासून मानसिक तणावाखाली होता. याच त्रासाला कंटाळून अखेर त्याने टोकाचे पाऊल उचलत राहत्या घरात गळफास घेतला.
या प्रकरणी सुरुवातीला पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली होती. मात्र, अनिकेतचे वडील बाळासाहेब जगताप यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कॅम्प पोलिसांनी अनिकेतचा मानसिक छळ केल्याप्रकरणी पत्नी श्रुती जगताप, सासू वंदना सुभाष धिवरे, सासरे सुभाष सुकदेव धिवरे आणि मामेसासू उज्वला सतीश पवार (सर्व रा. पंचशील नगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
या घटनेत सासू आणि सासरे यांना पोलिसांनी अटक केली असून पत्नी श्रुती आणि मामसासू उज्वला पवार हे फरार झाले आहेत. श्रुतीला आणि मामेसासूला तत्काळ अटक करा अन्यथा आत्मदहन करू असा इशारा मयत अनिकेच्या कुटुंबीयांनी दिला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पंकज निकम पुढील तपास करीत आहेत.
दरम्यान या प्रकरणात पत्नी श्रुती ही त्याच्या पतीला, निरनिराळ्या केस मध्ये अडकवून तुझे हाल करून टाकू, समाजात बदनामी करून टाकू, तू मरून जा, तू काही कामाचा नाही, मला तुझ्यासोबत रहायचे नाही, असे बोलून वागून मयत अनिकेतचा त्याच्या पत्नीने छळ केला या छळाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत नमूद असल्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी सांगितले
दरम्यान श्रुतीला तत्काळ अटक करावी अशी मागणी कुटुंबियांनी केली आहे. त्यात श्रुतीने कोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केल्याचं समजत आहे. लोहगडची घटना नुकतीच ताजी असताना आता मालेगावच्या या घटनेमुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून त्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा अशी मागणी आता केली जात आहे.