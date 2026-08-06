/एकच फाईट वातावरण टाईट! अंगावर धावून आलेल्या बिबट्याला तरुणाने बुक्की घालून पळवलं, VIDEO तुफान व्हायरल

एकच फाईट, वातावरण टाईट.. या वाक्याचा प्रत्यय अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकुरी गावात आला आहे. अंगावर चालून आलेल्या बिबट्याला घाबरून न जाता तरुणाने त्याच्या छातीवर जोरदार फाईट मारून प्रतिहल्ला केला. जोरदार दणका बसताच बिबट्याने तिथून अक्षरशः पळ काढला.
राहाता तालुक्यातील साकुरी गावात लक्ष्मण रोहम यांची द्राक्षाची बाग आहे. शेतीची देखरेख करण्यासाठी शेतमजूर रमेश पवार हा युवक आपल्या कुटुंबासह तिथे राहतो. रात्रीच्या सुमारास रमेश पवार लघुशंकेसाठी घराबाहेर आला असता, अंधारात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर अचानक हल्ला चढवला.
अंगावर चालून आलेल्या बिबट्याला पठ्ठ्याने दिली एकच फाईट.. अन् बिबट्याने ठोकली धूम— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 6, 2026
राहाता तालुक्यातील साकुरी गावात लक्ष्मण रोहम यांची द्राक्षबाग आहे.. शेतीची देखरेख करण्यासाठी शेतमजूर रमेश पवार हा युवक आपल्या कुटुंबासह तिथे राहतो.. रात्रीच्या सुमारास रमेश पवार हा लघुशंकेसाठी… pic.twitter.com/ZgU3eaPmXR
रमेश याने प्रसंगावधान राखत एका हाताने बिबट्याचा पाय पकडला आणि दुसऱ्या हाताने त्याच्या छातीवर जोरदार फाईट मारली. जोरदार दणका बसताच बिबट्याने तेथून धूम ठोकली. या झटापटीत रमेश पवार याच्या खांद्याला बिबट्याच्या बिबट्याच्या नखांचे ओरखडे पडले आहेत. रमेश पवार याने दाखवलेल्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..
गेल्या काही दिवसांपासून साकुरी परिसरात बिबट्यांचा मुक्त संचार वाढला आहे.. वन विभागाने लावलेल्या पिंजऱ्याला देखील बिबट्या हुलकावणी देत असल्याचे मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झालं आहे. बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.