/नाशिक दुहेरी हत्याकांडाने हादरलं! पत्नी आणि मुलाची निर्घृण हत्या, हत्येनंतरही थांबला नाही अन्...; एकच खळबळ

नाशिक पुन्हा एकदा दुहेरी हत्याकांडानं हादरलं आहे. एका व्यक्तीने पत्नी आणि मुलाचा खून केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पतीने पत्नीचा आणि मुलाचा खून केल्यानंतर स्वतः विषारी औषध सेवन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पतीला तात्काळ नाशिकरोडच्या बिटको रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. पतीवर उपचार सुरू असून प्रकृती चिंताजनक आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्लेडसदृश वस्तूने त्याने पत्नीवर आणि मुलाच्या गळ्यावर वार करत निर्घुण खून केला. खुनाचे कारण अस्पष्ट असून नाशिकरोड पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू आहे.
नाशिकच्या जेलरोड गोकुळ नगर येथील अरिंगळे चाळ येथे पत्नी व मुलाला धारदार चाकूने वार करून ठार मारल्याची घटना घडली आहे. यानंतर पतीने सुद्धा विषारी औषध सेवन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पतीवर नवीन बिटको हॉस्पिटल येथे उपचार सुरू असून नेमकं कारण समजू शकलं नाही. घटनेची माहिती मिळताच नाशिक रोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांच्यासह गुन्हे शोध पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, किरण एकनाथ हजारे हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर आणि सोलरचं काम करतो. त्याने 20 जुलै रोजी रोजी 10.30 ते 11 च्या सुमारास काहीतरी कारणाने पत्नी अश्विनी किरण हजारे (40) आणि श्रेयश किरण (7) यांना वार करून जिवंत ठार मारले आणि स्वतः सुद्धा विषारी औषध सेवन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांच्या मदतीने त्याला रुग्णालयात दाखल केलं आहे. त्याच्यावर उपचार सुरू आहे.
याआधी 18 जुलै रोजी नाशिकमधून एक अत्यंत थरारक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली होती. प्रेमप्रकरणातून एका 20 वर्षीय तरुणीची धारदार शस्त्राने गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि या घटनेच्या अवघ्या काही तासांतच, फरार झालेल्या मुख्य संशयित आरोपीनेही गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. अवघ्या काही तासांच्या अंतराने घडलेल्या या दोन मृत्यूंमुळे संपूर्ण नाशिक जिल्हा हादरला.
प्रेयसी दुसऱ्याशी लग्न करणार असल्याचा आला राग असल्याने आरोपी साहिल लाव्हारे याने चाकूने भोसकून प्रेयसीची निर्घृण हत्या केली. प्रेयसीची हत्या केल्यानंतर साहिलने स्वतःही झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली. पहाटेच्या सुमारास वैष्णवी आवारेच्या खूनासंदर्भात आरोपीचा पोलीस शोध घेत असतानाच साहिलचा देखील मृतदेह आढळला.
खून करण्यापूर्वी वैष्णवी आणि साहिलचे संभाषण वैष्णवीच्या होणाऱ्या नवऱ्याने फोनवरून ऐकले होते. ''वैशूला आज संपवलं'' असे साहिलने वैष्णवीचा खून केल्यानंतर उद्गार काढले होते. वैष्णवी आणि पहिला प्रियकर साहिलचे जोरदार भांडण झाले होते. वादाचे रूपांतर थेट खूनाच्या घटनेत झाले.