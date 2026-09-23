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सावधान! ऐन सणासुदीत नाशिककरांवर घोंगावतंय नवं संकट, दोन महिन्यात 11 बळी

नाशिककरांवर स्वाईन फ्लूचे मोठे संकट, शहरात डेंग्यूपाठोपाठ स्वाईन फ्लूचा कहर वाढला

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:16 PM IST
सावधान! ऐन सणासुदीत नाशिककरांवर घोंगावतंय नवं संकट, दोन महिन्यात 11 बळी
Image Credit: Swine Flu Nashik News

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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