/चिकनवर दही खाल्ल्याने मृत्यू झालेल्या प्रकरणात भलताच ट्विस्ट! महिलेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा

विशाल मोरे, सटाणा (नाशिक)
नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील वृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू की घातपात? अशी शंका निर्माण झाली असून प्रकरणाला वेगळे वळण मिळत आहे. चिकन खाल्ल्यानंतर दही, दुधाचे सेवन केल्याने विषबाधा होऊन मृत्यू झाल्याची चर्चा असतानाच महिलेच्या शवविच्छेदन अहवालात महिला उपाशी पोटी असल्याचं समोर आलं आहे. 10 दिवसांपूर्वी वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला असून, आज उपचारादरम्यान वृद्ध इसमाचा मृत्यू झाला. यात दुसरा ट्विस्ट म्हणजे या वृद्ध दाम्पत्याचा मुलगा बेपत्ता झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील आखतवाडे गावात विषबाधेची धक्कादायक घटना समोर आली होती. चिकनचे जेवण आणि त्यानंतर दही, दूध खाल्ल्यानंतर शेतकरी दाम्पत्याची प्रकृती अचानक बिघडली होती. उपचारादरम्यान 68 वर्षीय द्वारकाबाई ह्याळीज यांचा 10 दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला, तर 78 वर्षीय शांताराम ह्याळीज यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली असून बुधवारी त्यांचे मालेगावमधील रुग्णालयात निधन झाले. तपासासाठी अन्नाचे नमुने पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून अहवालानंतरच मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान या प्रकरणात एक वेगळा ट्विस्ट आला आहे. मयत वृद्ध महिलेचे शव विच्छेदन करण्यात आले असता एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शवविच्छेदन अहवालात महिलेने जेवणच केलं नव्हतं असं समोर आलं आहे. ज्यावेळेस तिचा मृत्यू झाला त्यावेळी ती उपाशी पोटी होती. या अहवालामुळे या प्रकरणाला वेगळं वळण लागल्याची चर्चा आहे.
वृद्ध महिलेच्या शव विच्छेदन अहवालामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले असून आज वृद्ध इसमाचे देखील शव विच्छेदन करण्यात आले. या दोघांचे अन्न तपासणीचे नमुने प्रयोग शाळेत पाठविण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल मात्र अद्यापही प्रलंबित आहे. तेव्हा या दाम्पत्याचा घातपात झाला की आणखी दुसरे कारण याची चर्चा आता तालुक्यात सुरू आहे.
यात नवीन बाब म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून या वृद्ध दाम्पत्याचा मुलगा दीपक व्हाळीज हादेखील बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्याचा भाऊ महेंद्र व्हाळीज याने मालेगाव शहर पोलीस ठाण्यात दिली आहे. यामुळे या प्रकरणाबद्दल आता तर्क वितर्क लढविले जात आहेत.