Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /चिकनवर दही खाल्ल्याने मृत्यू झालेल्या प्रकरणात भलताच ट्विस्ट! महिलेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा

चिकनवर दही खाल्ल्याने मृत्यू झालेल्या प्रकरणात भलताच ट्विस्ट! महिलेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा

नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील वृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू की घातपात? अशी शंका निर्माण झाली असून प्रकरणाला वेगळे वळण मिळत आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 08, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:24 PM IST
चिकनवर दही खाल्ल्याने मृत्यू झालेल्या प्रकरणात भलताच ट्विस्ट! महिलेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
चिकनवर दही खाल्ल्याने मृत्यू झालेल्या प्रकरणात भलताच ट्विस्ट! महिलेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा
crime news3 min ago
2
viral12 min ago
3
sharad pawar23 min ago
4
Bharat Jain25 min ago
5
sharad pawar47 min ago