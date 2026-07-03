/पतीने आयुष्य संपवलेल्या प्रकरणाला भलतंच वळण; जिच्यावर आरोप केले ती पत्नीच...; अख्खं मालेगाव हादरलं

नाशिकच्या मालेगावमध्ये पतीने पत्नीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्यानंतर या घटनेला आता एक वेगळंच वळण मिळताना दिसत आहे. कॅम्प भागातील साने गुरुजी नगरात वास्तव्यास असणाऱ्या अनिकेत बाळासाहेब जगताप (27) या तरुणाने टोकाचं पाऊल उचललं होतं. पत्नीकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता. मात्र आता फरार असलेल्या पत्नीनेही आत्महत्या केली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
अनिकेत जगताप आणि श्रुती यांचं वर्षभरापूर्वी लग्न झालं होतं. मात्र, लग्न झाल्यापासून त्यांच्यात सतत वादाची ठिणगी पडत होती. दोघांमध्ये सतत वाद होत होते. श्रुती माहेरी निघून गेली होती आणि नांदायला येत नव्हती. तिने अनिकेतविरुद्ध पोलिसात तक्रार केल्याने तो गेल्या काही महिन्यांपासून मानसिक तणावाखाली होता. याच त्रासाला कंटाळून अखेर त्याने टोकाचे पाऊल उचलत राहत्या घरात गळफास घेतला होता.
अनिकेतचे वडील बाळासाहेब जगताप यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कॅम्प पोलिसांनी अनिकेतचा मानसिक छळ केल्याप्रकरणी पत्नी श्रुती जगताप, सासू वंदना सुभाष धिवरे, सासरे सुभाष सुकदेव धिवरे आणि मामेसासू उज्वला सतीश पवार (सर्व रा. पंचशील नगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. सासू आणि सासरे यांना पोलिसांनी अटक केली होती, तर पत्नी श्रुती आणि मामेसासू उज्वला पवार फरार होत्या. श्रुतीला आणि मामेसासूला तत्काळ अटक करा अन्यथा आत्मदहन करू असा इशारा मयत अनिकेच्या कुटुंबीयांनी दिला होता.
मात्र पतीने आयुष्य संपवल्यानंतर फरार पत्नीनेही आत्महत्या केली आहे. श्रुती जगताप हिनेही टोकाचं पाऊल उचलत जीवनयात्रा संपवली आहे. मालेगावी एकाच कुटुंबातील दोन तरुण जीवांच्या आत्महत्येमुळे मालेगावात मोठी खळबळ उडाली आहे. श्रुती जगताप हिने आत्महत्या केल्याने माहेरवासीयांकडून कॅम्प पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केलं जात आहे.
पत्नी श्रुती ही त्याच्या पतीला, निरनिराळ्या केस मध्ये अडकवून तुझे हाल करून टाकू, समाजात बदनामी करून टाकू, तू मरून जा, तू काही कामाचा नाही, मला तुझ्यासोबत रहायचे नाही, असे बोलून वागून मयत अनिकेतचा त्याच्या पत्नीने छळ केला या छळाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत नमूद असल्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी सांगितलं होतं.