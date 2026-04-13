नाशिकमध्ये तरुणाची क्रूर हत्या; महिलेने डोक्यात कोयत्याने केले वार, नंबर प्लेट लपवून काढला पळ

Nashik Crime News: नाशिकमध्ये एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दिवसाढवळ्या ही हत्या करण्यात आली. रस्त्याच्या शेजारी हत्या होत असताना, कोणीही मदतीसाठी पुढे सरसावलं नाही. तेथून जाणाऱ्या व्यक्तीने मोबाईलवर व्हिडीओ रेकॉर्ड केला असून, यामध्ये क्रूरपणे हत्या केली जात असल्याचं दिसत आहे. व्हिडीओत महिला पीडित तरुणाच्या डोक्यावर कोयत्याने वार करत असल्याचं कैद झालं आहे. यानंतर आरोपींनी घटनास्थळावरुन पळ काढला.
नाशिकच्या विल्होळी परिसरात एका व्यक्तीच्या हत्या करण्यात आली आहे. एका महिलेने इसमाच्या डोक्यात कोयत्याने सपासप वार करुन त्याला ठार केलं. महिला कोयत्याने वार करतानाचा गंभीर व्हिडिओ समोर आला आहे. महिला वार करत असताना एक व्यक्ती तिच्या बाजूला उभा दिसत आहे.
कोयत्याने वार केल्यानंतर आरोपी महिलेने काळा शर्ट घातलेल्या त्या व्यक्तीसोबत पळ काढला. ओळख पटू नये म्हणून पलायन करताना दुचाकीच्या नंबरची प्लेट झाकली होती. हत्या का केली याचे कारण अस्पष्ट असून पोलिसांकडून हत्येचा तपास सुरू आहे. नाशिकच्या ग्रामीण पोलिसांकडून याप्रकरणी शोध सुरू आहे.