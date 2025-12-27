पुण्यातील मोठ्या गँगस्टरनंतर आता नाशिकच्या जेलमधून उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; मोठ्या पक्षाचा नेता; 'या' प्रकरणात झालेय अटक

Nashik News Nshik Election 2026 : पुण्यातील मोठा गँंगस्टर आणि आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर जेलमधून निवडणुक लढणार आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून त्याला उमेदवारी देण्यात आली आही. पुण्यातील भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात बंडू आंदेकरनं पोलीस बंदोबस्तात उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पुण्यातील मोठ्या गँगस्टरनंतर आता नाशिकच्या जेलमध्ये असलेला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. हा उमेदवार शिवसेना शिंदे गटाचा मोठा नेता आहे. एका मोठ्या प्रकरणात याला अटक झाली आहे.
बोगस कॉल सेंटरप्रकरणी नाशिक कारागृहात असलेले शिंदे गटाचे माजी महापौर ललित कोल्हे जळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक लढविणार आहेत. त्यामुळे आवश्यक प्रक्रियेसाठी नाशकातून जळगाव कारागृहात आणण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. 29 डिसेंबर 2025 ते 3 जानेवारी 2026 दरम्यान त्यांना आणण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, बोगस कॉल सेंटरप्रकरणी संशयितांविरोधात दोषारोपपत्र न्यायालयात करण्यात आले आहे
बोगस कॉल सेंटर प्रकरणात कोल्हे हे नाशिक कारागृहात आहेत. त्यांनी महापालिका निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करणे व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जळगाव कारागृहात येण्याकरीता परवानगी मिळावी म्हणून वकिल सागर चित्रे यांच्या मार्फत त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार दोघांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर परवानगी मिळाल्याची माहिती वकिलांनी दिली आहे. तसेच ललित कोल्हे यांना कोणत्याही माध्यमांशी बोलण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये त्यांच्याविषयी सहानभूती असून त्यांच्याविषयी जनतेचे प्रेम कमी झालेलं नाही त्यामुळे जनतेच्या आग्रहामुळे ते निवडणूक लढणार असल्याची माहिती शिवसेनेच्या नेत्या त्यांच्या पत्नी सरिता माळी यांनी दिली आहे. त्यामुळे ललित कोल्हे यांचा जळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जनता त्यांच्या बाजूने कौल देते की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, पुण्यातील आयुष केमकर हत्या प्रकरणात बंडू आंदेकर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. बंडू आंदेकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर आणि सोनाली वनराज आंदेकर यांना महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करायला विशेष न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मिरवणूक, भाषण, घोषणाबाजी करायला कोर्टाने बंडू आंदेकरनं मनाई केली आहे.