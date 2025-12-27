English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • नाशिक
  • पुण्यातील मोठ्या गँगस्टरनंतर आता नाशिकच्या जेलमधून उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; मोठ्या पक्षाचा नेता; या प्रकरणात झालेय अटक

पुण्यातील मोठ्या गँगस्टरनंतर आता नाशिकच्या जेलमधून उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; मोठ्या पक्षाचा नेता; 'या' प्रकरणात झालेय अटक

शिंदे सेनेचे माजी महापौर ललित कोल्हे कारागृहातून जळगाव महापालिकेची निवडणूक लढणार आहे. ललित कोल्हे सध्या नाशिक जेलमध्ये आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 27, 2025, 07:34 PM IST
पुण्यातील मोठ्या गँगस्टरनंतर आता नाशिकच्या जेलमधून उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; मोठ्या पक्षाचा नेता; 'या' प्रकरणात झालेय अटक

Nashik News Nshik Election 2026 : पुण्यातील मोठा गँंगस्टर आणि आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर जेलमधून निवडणुक लढणार आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून त्याला उमेदवारी देण्यात आली आही. पुण्यातील भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात बंडू आंदेकरनं पोलीस बंदोबस्तात उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पुण्यातील मोठ्या गँगस्टरनंतर आता नाशिकच्या जेलमध्ये असलेला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. हा उमेदवार शिवसेना शिंदे गटाचा मोठा नेता आहे. एका मोठ्या प्रकरणात याला अटक झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बोगस कॉल सेंटरप्रकरणी नाशिक कारागृहात असलेले शिंदे गटाचे माजी महापौर ललित कोल्हे जळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक लढविणार आहेत. त्यामुळे आवश्यक प्रक्रियेसाठी नाशकातून जळगाव कारागृहात आणण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. 29 डिसेंबर 2025 ते 3 जानेवारी 2026 दरम्यान त्यांना आणण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, बोगस कॉल सेंटरप्रकरणी संशयितांविरोधात दोषारोपपत्र न्यायालयात करण्यात आले आहे

बोगस कॉल सेंटर प्रकरणात कोल्हे हे नाशिक कारागृहात आहेत. त्यांनी महापालिका निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करणे व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जळगाव कारागृहात येण्याकरीता परवानगी मिळावी म्हणून वकिल सागर चित्रे यांच्या मार्फत त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार दोघांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर परवानगी मिळाल्याची माहिती वकिलांनी दिली आहे. तसेच ललित कोल्हे यांना कोणत्याही माध्यमांशी बोलण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. 

प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये त्यांच्याविषयी सहानभूती असून त्यांच्याविषयी जनतेचे प्रेम कमी झालेलं नाही त्यामुळे जनतेच्या आग्रहामुळे ते निवडणूक लढणार असल्याची माहिती शिवसेनेच्या नेत्या त्यांच्या पत्नी सरिता माळी यांनी दिली आहे. त्यामुळे ललित कोल्हे यांचा जळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जनता त्यांच्या बाजूने कौल देते की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान, पुण्यातील आयुष केमकर हत्या प्रकरणात बंडू आंदेकर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. बंडू आंदेकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर आणि सोनाली वनराज आंदेकर यांना महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करायला विशेष न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मिरवणूक, भाषण, घोषणाबाजी करायला कोर्टाने बंडू आंदेकरनं मनाई केली आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
big gangster in PuneShinde Shiv Sena former mayor Lalit KolheLalit Kolhe will contest Jalgaon Municipal Corporation election from jailLalit Kolhe is Nashik Jailnashik news

इतर बातम्या

ज्याला 30 टक्के त्याच्याच हाती मुंबईच्या तिजोरीच्या चाव्या!

महाराष्ट्र बातम्या