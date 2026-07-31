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खळबळ! 8 वर्षांच्या चिमुकल्याला गळ्याला पकडून उचलले अन् चावा घेतला, शाळेच्या मुख्यध्यापकाचेच क्रूर कृत्य

अहिल्यानगर शहराजवळ असलेल्या एका खाजगी इंग्रजी माध्यम शाळेच्या प्रिन्सिपलने इयत्ता तिसरी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलाचा हाताचा चावा घेतल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:32 AM IST
खळबळ! 8 वर्षांच्या चिमुकल्याला गळ्याला पकडून उचलले अन् चावा घेतला, शाळेच्या मुख्यध्यापकाचेच क्रूर कृत्य
Image Credit: Ahilyanagar crime news principal bite an 8 year old student in school

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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खळबळ! 8 वर्षांच्या चिमुकल्याला गळ्याला पकडून उचलले अन् चावा घेतला, शाळेच्या मुख्यध्यापकाचेच क्रूर कृत्य
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