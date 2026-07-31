/खळबळ! 8 वर्षांच्या चिमुकल्याला गळ्याला पकडून उचलले अन् चावा घेतला, शाळेच्या मुख्यध्यापकाचेच क्रूर कृत्य

अहिल्यानगर येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. साधारणतः मुलांनी शाळेत दंगा केला तर शिक्षक त्यांना सौम्य शिक्षा देऊन समजावून सांगतात. मात्र अहिल्यानगर शहराजवळ असलेल्या एका खासगी इंग्रजी शाळेच्या मुख्यध्यापकाने तिसरीत शिकणाऱ्या मुलासोबत अमानुष प्रकार केला आहे. या घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
शाळेच्या प्रिन्सिपिलने इयत्ता तिसरीत शिकणाऱ्या मुलाला शिक्षा म्हणून थेट हाताला चावा घेतल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी नगर तालुका पोलीस ठाण्यात प्रिन्सिपल गौतम बहादुर्गे या प्रिन्सिपल विरोधात नगर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आठ वर्षीय विद्यार्थी शाळेत गेले असताना त्याच्या वर्गातील वर्ग मित्रांचे आपसात भांडण सुरू होते. याबाबत त्या आठ वर्षे विद्यार्थ्यांने आपले क्लास टीचर ज्योती मॅडम यांना सांगितले त्यावर ज्योती मॅडम यांनी शाळेचे प्रिन्सिपल गौतम बहादुर्गे यांना बोलवून घेतले.
प्रिन्सिपल आल्यानंतर त्यांनी जे विद्यार्थी आपसात भांडण करत होते त्यांचे कान पीरगाळले आणि भांडणे कसे करतात हे मी तुम्हाला दाखवतो? असे म्हणून त्या आठ वर्षीय मुलाचा गळा धरून वर उचलले त्यानंतर खाली उतरवून त्या मुलाच्या हाताचा चावा घेतला. आठ वर्षीय मुलगा घरी गेल्यानंतर त्याने घरच्यांना हा सगळा प्रकार सांगितला.
घरच्यांच्या लक्षात आली त्यानंतर शाळेतील प्रिन्सिपल ला फोन करून या घटनेबाबत विचारले असता प्रिन्सिपलने माझ्याकडून चुकीने ही घटना झाली मी लेखी पत्र पाठवून माफी मागतो. मला तुमचा पत्ता द्या असेही त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फोनवर सांगितले. मात्र त्या आठ वर्षीय मुलाचा असा छळ केल्याने पालकाने पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने जंगलातील पाण्याचे आणि अन्नाचे स्रोत आटू लागले आहेत. त्याचा परिणाम, जंगलातील माकडे आता शहराकडे वळली असून, नागरिकांसह विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ही माकडे शहरातील विविध शाळांमध्ये घुसून विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर हल्ले करत आहेत. या हल्ल्यांमध्ये एकलव्य विद्यालयातील एका शिक्षकासह कमला नेहरू विद्यालयातील तीन विद्यार्थी आणि डी आर हायस्कूल मधील देखील विद्यार्थी जखमी झाले आहेत