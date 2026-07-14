/विवाह सोहळ्यात धक्कादायक प्रकार! तलाठ्याने आहेर पुकारणाऱ्याचं डोकं फोडलं; कारण जाणून शॉक व्हाल

Ahilyanagar Crime News: अहिल्यानगरच्या जामखेड तालुक्यातील राजेवाडी येथे एका विवाह सोहळ्यात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या लग्नसोहळ्याला उपस्थित असलेल्या तलाठ्याने आहेर पुकारणाऱ्याचं डोकं फोडलं आहे. पोलिस तपासात धक्कादायक कारण समोर आले आहे. सूत्रसंचालक गंभीर जखमी झाला आहे.
या प्रकरणाची तक्रार जामखेड पोलिसात दाखल करण्यात आली आहे. राजेवाडी येथील मातोश्री मंगल कार्यालयात सुरू असलेल्या विवाह सोहळ्यात अशोक पठाडे हे पाहुण्यांचे स्वागत करत होते. यावेळी तलाठी शिवाजी हजारे यांनी आपले नाव माईकवर का घेतले नाही, असा जाब विचारला आणि हजारे यांनी वाद वाढल्यानंतर शिवीगाळ करत हाणामारी सुरू केली आणि हातातील लोखंडी रॉड असलेला माईक डोक्यात मारल्याने पठाडे जखमी झाले.
उपस्थितांनी मध्यस्थी करून त्यांना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकरणी जामखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत
अहिल्यानगरच्या श्रीगोंदा तालुक्यात भावकीचा वाद उफाळून आला असून या वादात एकावर तलवारीने हल्ला करत त्याचे हाताचे पंजे तोडल्याचे गंभीर घटना घडली आहे. श्रीगोंदा येथील सुपेकर वस्तीवर हा धक्कादायक प्रकार घडला असून घुगल वडगाव येथील रोहिदास दांगडे हे गंभीर जखमी झाले आहेत. ग्रामीण भागामध्ये भावकीचे वाद मिटता मिटत नाहीत हे स्वाद इतके विकोपाला जातात की अक्षरशा एकमेकांचे खून करण्यापर्यंत या वादाचे रूपांतर होतं श्रीगोंदा तालुक्यातील घुगल वडगाव येथील दांडगे यांचा असाच भावकीचा वाद विकोपाला गेला आहे. रोहिदास दांडगे आणि त्यांच्या भावकीतील विक्रम दांडगे सागर दांडगे संग्राम दांडगे यांच्याशी गेल्या अनेक दिवसापासून वाद सुरू आहेत या वादातून यापूर्वी एकमेकांवर गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत मात्र याच वादाच रूपांतर गंभीर हाणामारीत झाला असून यात रोहिदास दांडगे यांचे दोन पंजे आहेत रोहिदास यांच्यावर पुण्यातील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तर रोहिदास यांची मुलगी राधिका दांगडे हिने श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात फिर्याद आहे.
या प्रकरणी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार परशुराम दांगडे, अभयराज दांगडे , सागर उर्फ प्रदीप दांगडे दत्तात्रय दांगडे, विक्रम दांगडे, संग्राम उर्फ तात्याराम पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विक्रम दांगडे या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे , तर इतर आरोपी फरार झाले आहेत. मागील भांडणाच्या कारणावरून हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. शहरी प्रवाहापासून दूर असलेल्या गावांमध्ये भावकीचे वाद सर्रास पाहायला मिळतात अगदी शुल्लक कारणावरून सुरू झालेले वाद पिढ्यानपिढ्या सुरू असतात यात वादाच मोठं कारण नसलं तरी परिणाम मात्र गंभीर स्वरूपाचे असतात त्यामुळे गावातील भांडण आणि भावकीच्या भांडणाबाबत वाद घालणारांचं समुपदेशन होणे गरजेचा आहे.