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विवाह सोहळ्यात धक्कादायक प्रकार! तलाठ्याने आहेर पुकारणाऱ्याचं डोकं फोडलं; कारण जाणून शॉक व्हाल

अहिल्यानगरमध्ये धक्कादायक प्रकार घडला आहे. विवाह सोहळ्यात तलाठ्याने आहेर पुकारणाऱ्याचं डोकं फोडलं आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:06 AM IST
विवाह सोहळ्यात धक्कादायक प्रकार! तलाठ्याने आहेर पुकारणाऱ्याचं डोकं फोडलं; कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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विवाह सोहळ्यात धक्कादायक प्रकार! तलाठ्याने आहेर पुकारणाऱ्याचं डोकं फोडलं; कारण जाणून शॉक व्हाल
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