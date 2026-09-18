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शाळा सुरु असताना डायरेक्ट वर्गात घुसली आणि शिक्षिकेचे केस पकडून तिला... बुरखाधारी महिलेचे कृत्य पाहून सगळेच हादरले

 शाळा सुरु असताना एक महिला शाळेत घुसली. या महिलेने वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकवत असलेल्या शिक्षिकेचे केस पकडले तिला वर्गाच्या बाहेर खेचून काढले.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 18, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:34 PM IST
शाळा सुरु असताना डायरेक्ट वर्गात घुसली आणि शिक्षिकेचे केस पकडून तिला... बुरखाधारी महिलेचे कृत्य पाहून सगळेच हादरले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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