Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /महाराष्ट्र हादरला! वडिलांच्या मदतीने गर्लफ्रेंडला संपवलं, गादीत गुंडाळून...; थरारक घटनाक्रम समोर

महाराष्ट्र हादरला! वडिलांच्या मदतीने गर्लफ्रेंडला संपवलं, गादीत गुंडाळून...; थरारक घटनाक्रम समोर

Crime News: एखाद्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सिरीजमधील घटनाक्रम वाटावा अशी धक्कादायक घटना महाराष्ट्रात घडली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 18, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:06 PM IST
महाराष्ट्र हादरला! वडिलांच्या मदतीने गर्लफ्रेंडला संपवलं, गादीत गुंडाळून...; थरारक घटनाक्रम समोर

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
6 बंडखोर बैठकीला गैरहजर; खासदारकी रद्द? कायदा काय सांगतो? ठाकरेंकडे पर्याय काय?
Explained37 min ago
2
health care42 min ago
3
Operation Tiger1 hr ago
4
Travel News1 hr ago
5
lpg cylinder1 hr ago