लेकीला वाचवण्यासाठी बिबट्याशी भिडला 'बाप' माणूस; थरारक प्रसंगी नेमकं काय घडलं?

कुणाल जमदाडे, झी मीडिया, संगमनेर | बाप.... वडील... प्रत्येकाच्या जीवनातील हा चालताबोलता आणि भावना असणारा एक कमाल सुपरहिरो. संपूर्ण जग फादर्स डे साजरा करत याच वडिलांना सलाम करत असताना एका घटनेनं सर्वांच्या नजरा वळवल्या. एक बाप आपल्या लेकरांसाठी जीवाची पर्वा न करता, कसा संकटांना भिडतो याचं ज्वलंत उदाहरण अहिल्यानगर जिह्यात पाहायला मिळालं.
अकोले तालुक्यातील डोंगरगावमध्ये काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडली आहे.. आपल्या चार वर्षांच्या चिमुकलीला बिबट्याच्या जबड्यातून सोडवण्यासाठी एका पित्याने स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता बिबट्याशी दोन हात केले. मात्र मुलीची सुटका केल्यानंतर जीव वाचवण्यासाठी धावत असताना बाप-लेक दोघेही अंधारात खोल विहिरीत कोसळले. या थरारक घटनेत दोघेही गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर संगमनेरमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
शनिवारी काल रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास अकोले तालुक्यातील डोंगरगाव येथील मनोज गुंजाळ यांच्या चार वर्षीय मुलीवर, घराजवळ दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक झडप घातली. आईच्या पाठीवर असलेल्या अवनीला बिबट्याने तोंडात पकडून अंधाराच्या दिशेने ओढत नेण्यास सुरुवात केली. मुलीचा आक्रोश आणि आईचा आरडाओरडा ऐकताच वडील मनोज गुंजाळ यांनी क्षणाचाही विलंब न करता बिबट्याच्या दिशेने धाव घेतली.
स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मनोज गुंजाळ यांनी बिबट्याशी झुंज देत अवनीची सुटका केली. मात्र त्यानंतर मुलीला कडेवर घेऊन घराच्या दिशेने धावत असताना अंधारामुळे समोरील विहीर दिसली नाही आणि बाप-लेक दोघेही खोल विहिरीत कोसळले. लगेचच ग्रामस्थांनी धाव घेत दोघांनाही विहिरीतून बाहेर काढले. बाप आणि लेकीवर तातडीनं संगमनेर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले. दरम्यान, बापाने आपल्या लेकीसाठी थेट बिबट्याशी दोन हात करत दाखवलेल्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. संकट कितीही मोठं असो, प्रश्न जेव्हा आपल्या मुलाबाळांचा येतो तेव्हा वडील कायमच कोणत्याही संकटाला नमवण्यासाठी सज्ज होतात, याचीच प्रचिती या क्षणी आली.
दरम्यान, बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये वाढल्या असून, त्यामुळं नागरिकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. संगमनेरमध्ये घडलेली घटनासुद्धा अशाच प्रसंगांपैकी एक.