/भावली पर्यटक हल्ला प्रकरण: पोलिसांनी जिथे मारहाण केली तिथेच काढली आरोपींची धिंड, पण चेहरेच झाकले? नेमकं ओळखायचं कसं?

इगतपुरीच्या भावली धबधब्याजवळ पर्यटकावंर जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या आरोपींची पोलिसांनी भररस्त्यावर धिंड काढली आहे. सर्व नऊ आरोपींची इगतपुरी तालुक्यातील भावली धबधब्याजवळ पर्यटकांसमोरच धिंड काढण्यात आली. पर्यटकांच्या समोर त्यांना फिरवून नंतर त्यांनी पोलीस चौकीत नेण्यात आलं. आजूबाजूच्या परिसरात व्यवसाय करणारे व्यावसायिक तसंच इतर स्थानिक मुलांना जरब बसावी यासाठी पोलिसांनी वरात काढत गुंडांच्या भाईगिरीविषयी स्थानिकांच्या आणि पर्यटकांच्या मनातील भीती घालवण्याचा संदेश दिला.
मात्र या कारवाईवर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.. कारण धिंड काढताना आरोपींच्या चेहऱ्यावर कापड झाकलेलं दिसून आलं. जर आरोपींची ओळखच समोर येणार नसेल तर धिंड काढण्यामागचा नेमका उद्देश काय.? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गुंडांमध्ये जरब निर्माण करण्यासाठी केलेली ही कारवाई प्रभावी ठरणार का? की फक्त पोलिसांचा दिखावा ठरणार? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
भावली धबधबा हे पर्यटकांचे आकर्षणाचं ठिकाण असून वीकेंडला मोठ्या प्रमाणात पर्यटक इथे येतात. त्यामुळे परिसरात सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची मागणी सातत्याने होतेय. मात्र सुरक्षेचा संदेश देताना आरोपींची ओळख लपवण्याची गरज का भासली? यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पोलिसांची कारवाई गुन्हेगारांना धडा शिकवण्यासाठी होती की केवळ शक्तिप्रदर्शनासाठी? धिंड काढूनही आरोपींचे चेहरे झाकलेले असतील तर सामान्य नागरिकांमध्ये त्याचा परिणाम कितपत होणार? असाही सवाल उपस्थित होतोय.. तसंच ओळखा पाहू कोण? असं म्हणत पोलिसांनी नागरिकांना कोडं सोडवायला दिलं का? अशीही चर्चा सुरू झालीय.
पर्यटन नगरीमध्ये झालेल्या हल्ल्यामुळं नाशिक जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. याचा फटका नाशिकमधील श्रावण पर्यटन व्यवसायाला बसू शकतो. त्यामुळं पर्यटनस्थळी निर्माण झालेल्या या दहशतीला मोडून काढण्याचं आव्हान नाशिक पोलिसांसमोर उभं ठाकलंय.
भावलीसह अनेक पर्यटकांची लोकप्रिय ठिकाण नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहेत. ज्यामध्ये इगतपुरी त्रंबकेश्वर तालुका प्रसिद्ध आहे. यात प्रमुख आकर्षण आहे तो भावली धबधबा आणि पहिणे धबधबा.. ज्या ठिकाणी सर्वाधिक कुटुंब वीकेंडला पर्यटनासाठी येत असतात. पर्यटकांनीही इथे पोलिसांच्या सुरक्षेची गरज असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
या परिसरात 20 पोलिसांची तैनाती असल्याचं बोलले जातं. मात्र हल्ल्याच्या वेळी सुद्धा पोलीस उपस्थित नसल्याचं समोर आलं आहे. बुधवारी या सर्व आरोपींना इगतपुरी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. या आरोपींनी वापरलेली वाहनं, दुचाकी तसंच फरार झालेल्या आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी न्यायालयानं तीन दिवसांची पोलीस कोठडी दिलीय. मात्र आरोपीच्या वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला.
पर्यटनामुळे 9 जणांना व्यवसाय मिळतो असं म्हटले जातं. त्यामुळं नाशिकची इकॉनोमी शेती व्यतिरिक्त आता हळूहळू पर्यटन आधारित होऊ लागलीय. पण, भावलीच्या हल्ल्यानंतर आता गरज आहे पर्यटन वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची.