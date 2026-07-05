/नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात सापडले पुरातन शिवलिंग; देवस्थान ट्रस्टकडून अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा

Nashik Trimbakeshwar : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमधून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी. त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात एक पुरातन शिवलिंग सापडल्याची चर्चा वाऱ्यासारखी पसरली आणि भाविकांनी एकच गर्दी करायला सुरुवात केली. मात्र, आता या संदर्भात त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आलाय. ते शिवलिंग पुरातन नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात अचानक एका बातमीनं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक 'अमृत कुंडाची' स्वच्छता सुरू असताना, तिथे एक पुरातन शिवलिंग आढळून आल्याची चर्चा सोशल मीडिया आणि भाविकांमध्ये वाऱ्यासारखी पसरली. देवाचा चमत्कार समजून या पुरातन शिवलिंगाच्या दर्शनासाठी मंदिर परिसरात भाविकांनी तुफान गर्दी करायला सुरुवात केली.
या वाढत्या गर्दीला आणि पसरणाऱ्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर मंदिराचे विश्वस्त कैलास घुले यांनी स्वतः समोर येत एक मोठा खुलासा केलाय. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे शिवलिंग पुरातन नसून 2013 मध्ये देखील जेव्हा कुंडाची स्वच्छता करण्यात आली होती, तेव्हा कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीनं ते कुंडात विसर्जित केल्याचं समोर आलंय. त्या शिवलिंगाची कुठेही विटंबना होऊ नये, म्हणून देवस्थानने 65 फूट खोल असलेल्या याच अमृत कुंडात ते सुरक्षितपणे स्थापित केले होते. आता पुन्हा स्वच्छतेदरम्यान तेच शिवलिंग वर आल्यानं हा संभ्रम निर्माण झाल्याचं देवस्थानचं म्हणणं आहे. पुरातन शिवलिंग ही अफवा असल्यानं त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रशासनानं सर्व भाविकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलंय. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी कुंडांची नियमित स्वच्छता सुरू असून, मंदिर परिसरातील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आणि शांत आहे.