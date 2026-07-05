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नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात सापडले पुरातन शिवलिंग; देवस्थान ट्रस्टकडून अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात सापडले पुरातन शिवलिंग सापल्याच्या वृत्ताची जोरदार चर्चा आहे. देवस्थान ट्रस्टने याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 06, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:05 AM IST
नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात सापडले पुरातन शिवलिंग; देवस्थान ट्रस्टकडून अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात सापडले पुरातन शिवलिंग; देवस्थान ट्रस्टकडून अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा
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