साई बाबांच्या दर्शनसाठी रांगेत थांबलेल्या महिलेला तिचे आक्षेपार्ह फोटो दाखवले; कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात दुसरी मोठी अटक

वनिता कांबळे | Updated: Mar 19, 2026, 06:03 PM IST
Captain Ashok Kharat : कथित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरातच्या किळसवाण्या प्रकारांची धक्कादायक कृत्यांची मालिका उघड झाल्यांनतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात दुसरी मोठी अटक करण्यात आली आहे. या व्यक्ती दुसरा तिसरा कोणी नसून अशोक खरात सोबत काम करणारा आहे.  अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव नीरज जाधव असे आहे. साई बाबांच्या दर्शनसाठी रांगेत थांबलेल्या महिलेला त्याने तिचे  आक्षेपार्ह फोटो दाखवले. यामुळे महिलेला मोठा धक्का बसला. 

कॅप्टन खरातच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यावर शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

कॅप्टन खरातच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यावर शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. एका महिलेचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल केल्या प्रकरणी 18 फेब्रुवारीला  हा गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे.  हा कर्माचारी नीरज जाधव आहे. नीरज जाधवने पिडीत महिलेचे आक्षेपार्ह मोर्फ व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट पाठवले होते. अश्लील व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट पाहून महिलेला धक्का बसला होता. विशेष म्हणजे जेव्हा ही महिला शिर्डीत साई बाबांच्या दर्शनासाठी गेली होती. दर्शनाच्या रांगेत ती उभी होती. यावेळी नीजर जाधव आला आणि त्याने खिशातून मोबाईल काढला. नीरज याच्या मोबाईलमध्ये महिलेने तिचे आक्षेपार्ह फोटो पाठवले. हे फोटो पाहून  महिलेला मोठा धक्का बसला. ती पुन्हा कथित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरातकडे आणि पुन्हा त्याच्या जाळ्यात अडकली.  या प्रकरणाचा तपासही IPS तेजस्वीनी सातपुतेंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या SIT कडून केला जाणार.  मुख्यमंत्र्यांनी भोंदू अशोक खरातप्रकरणी 2 आठवड्यांपूर्वीच कारवाईचे आदेश दिले होते. खरातला थांगपत्ता लागू न देता पुरावे गोळा करत, पोलिसांनी त्याच्या मुसक्या आवळल्या. फडणवीसांच्या हस्तक्षेपामुळेच खरातची चहुबाजूंनी कोंडी झाली. 

कॅप्टन अशोक खरातच्या मिरगावमधील फार्म हाऊसवर छापा

स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरातच्या मिरगावमधील फार्म हाऊसवर रात्री उशिरा क्राईम ब्रँचने छापा टाकला.  खरातच्या मिरगाव मधीलफार्म हाऊसमधून महत्त्वाचे दस्तावेज पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. खरातच्या मालमत्ता आणि अन्य काही महत्त्वाचे कागदपत्र पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहेत.  तर खरातच्या फॉर्म हाऊसमधून एक पिस्तूल देखील पोलिसांनी जप्त केले आहे.  एक पिस्तूल आणि काही वापरलेले तर काही न वापरलेले काडतूस देखील पोलिसांना सापडले आहे. 

कॅप्टन अशोक खरात यांच्यामुळे रुपाली चाकणकरांच्या अडचणी वाढल्या

ज्योतिष, तंत्र मंत्राच्या नावाखाली महिलेचं शोषण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे रुपाली चाकणकरांच्या अडचणी वाढल्यात. असं असताना राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मात्र रूपाली चाकणकर यांची पाठराखण केली आहे. या प्रकरणात चाकणकरांची चूक नाही असं भरणेंनी म्हटलंय. रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्याचा निर्णय राष्ट्रवादीचा आहे, अशी प्रतिक्रिया उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलीय. पोलीस अशोक खरातची चौकशी करत आहेत. या प्रकरणात रुपाली चाकणकरांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. मात्र त्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय त्यांचा पक्ष घेईल, असंही सामंत म्हणाले. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

