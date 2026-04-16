English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • नाशिक
अशोक खरात प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट; मोबाईल डेटामधून हादरवणारी माहिती; 11 मार्चचं गुपित उघड

शिवराज यादव | Updated: Apr 16, 2026, 10:12 PM IST
Ashok Kharat Case: शिर्डीत गाजत असलेल्या गुन्ह्याच्या तपासात आता धक्कादायक वळण समोर येतंय.. भोंदू अशोक खरात तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत होता का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. कारण खरातचा मोबाईल डेटा रिकव्हर केल्यानंतर फिर्यादी तरुणीसोबत चॅट समोर आलंय. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत.

Add Zee News as a Preferred Source

18 फेब्रुवारीला शिर्डी पोलीस ठाण्यात 24 वर्षीय तरुणीने नीरज जाधव विरोधात गुन्हा दाखल केला. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याने ही तक्रार करण्यात आली होती. राज्य महिला आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आणि शिर्डी पोलिसांना नोटीस बजावली. तपास सुरू होता. पोलिसांनी फिर्यादीची सविस्तर चौकशी केली.

मात्र इथेच घडली धक्कादायक बाब घडली. गोपनीय चौकशीतील माहिती थेट भोंदूपर्यंत म्हणजे अशोक खरातपर्यंत पोहोचली होती. फिर्यादी तरुणी आणि अशोक खरात यांच्यात थेट संपर्क होता. पोलिस तपासातील माहितीची देवाणघेवाण होत होती. यामुळेच तपासावर प्रभाव टाकण्याचा संशय व्यक्त होत आहे. 

यापुढे मी बघतो

11 मार्चला खरातने फिर्यादी तरुणीला मेसेज पाठवला. पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटू नका, काल अधिकाऱ्यांनी तुमचा छळ केला. आता पोलीसच दाखवून देतील ते कायदेशीर आहे. यापुढे मी बघतो असं त्याने म्हटलं. हा मेसेज पोलिसांनी मोबाईल रिकव्हर केल्यानंतर समोर आला.

नीरज जाधवला अटक का केली नाही? 

याच काळात महिला आयोगाने शिर्डी पोलिसांना सुनावणीसाठी बोलावलं. 17 मार्चला महिला आयोगात सुनावणी पार पडली. नीरज जाधवला अटक का केली नाही? हा थेट सवालच यावेळी महिला आयोगाने केला. आणि त्याच रात्री नाशिक पोलिसांनी अशोक खरातला अटक केली.

मोबाईलमधून अनेक गुपितं बाहेर येण्याची शक्यता

दरम्यान आता खरातच्या मोबाईलमधून अनेक गुपितं बाहेर येण्याची शक्यता आहे. फिर्यादीशी संपर्क,  तपासातील माहितीची देवाणघेवाण आणि अटकेसाठी दबाव, या सगळ्यामुळे प्रश्न अधिकच गंभीर झाले आहेत. 

खरातने राजकीय प्रभाव वापरला का? कोणते मोठे चेहरे त्याच्या संपर्कात होते का? याचाही तपास आता पुढे होईल. एक मोबाईल, काही मेसेज आणि तपासाला लागलेलं वादळ. चौकशी जसजशी पुढे सरकेल तसतसं हे गूढ उलगडत जाणार आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ashok Kharatnashik

