अशोक खरात प्रकरण: SIT च्या 'त्या' घोषणेनं राजकारणी, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; प्रमुखांची मोठी घोषणा

SIT on Ashok Kharat: अशोक खरात प्रकरणात सरकारनं नेमलेल्या एसआयटीच्या पत्रकार परिषदेकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुतेंनी या पत्रकार परिषदेत अतिशय महत्वाची घोषणा केलीये. खरातला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणारेही एसआयटीच्या रडारवर असल्याचं तेजस्वी सातपुतेंनी सांगितलंय. खरातच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आणि खरातला मदत करणा-या कोणालाही सोडणार नाही असा निर्धार तेजस्वी सातपुतेंनी केलाय. पुढच्या काळात खरातला मदत करणा-यांना सहआरोपी केलं जाईल अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
9 गुन्ह्यांचा तपास एसआयटीकडे
2 गुन्ह्यांचा तपास अहिल्यानगर पोलिसांकडे
1 गुन्ह्याचा तपास नाशिक शहर पोलिसांकडे
एसआयटीमध्ये 2 उपअधीक्षक
3 पोलीस निरीक्षक
3 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक
10 पोलीस उपनिरीक्षक
6 पोलीस अंमलदार
असे एकूण 24 पोलिसांचं पथक अशोक खरातची पाळंमुळं खणून काढण्यासाठी कामाला लागले आहेत.
अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीनं पहिल्यांदाच जाहीर माहिती दिलीये. एसआयटीनं गेल्या काही दिवसांत वायुवेगानं केलेली कारवाई, दाखल केलेले बारा गुन्हे पाहता खरातचं भवितव्य काळकोठडीतच बंद राहणार हे जवळपास स्पष्ट झालंय.
आजपर्यंतच्या तपासा दरम्यान 30 पैकी अधिक साक्षीदारांकडे विचारणा करून काही जण फसवणूक झाल्याचे पिडीतांकडे केलेल्या चौकशीतून आरोपी हा पिडीत व्यक्तींना व कुटुंबाच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेऊन, भीती दाखवून, खडे, चिंचुके, रुद्राक्ष, पुजा, विधी इत्यादी माध्यमातून त्यांचेकडून पैस उकळत होता. तसेच महिलांना स्वतःकडे दैवी शक्ती असल्याचे भासवून कुटुंबियांच्या मुलांची भीती दाखवून त्यांना बदनामी करण्याची धमकी देऊन त्यांचे लैंगिक शोषण करत होता. तसेच ईशानेश्वर मंदिराच्या परिसरात अंधश्रद्धा पसरविण्याचे काम करत होता।एसआयडी कडे असणा-या गुन्ह्यांपैकी पिडितांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओचा 4650 लिंक्स आक्षेपार्ह पोस्ट गुन्हा दाखल करण्यात-या 469 अकाऊंट देखील कायमस्वरूपी काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच सोशल मीडियावरील पिडितांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ प्रसारित केल्या प्रकरणी आतापर्यंत २ गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. सदरचे गुन्हे सातपूर पोलिस स्टेशन, नाशिक शहर व कोपरगाव पोलिस स्टेशन, अहिल्यानगर येथे दाखल असून संबंधित पथक त्यांचा तपास करत आहेत.