English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • नाशिक
अशोक खरात प्रकरण: SIT च्या 'त्या' घोषणेनं राजकारणी, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; प्रमुखांची मोठी घोषणा

SIT on Ashok Kharat: अशोक खरातला ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्यांचे धाबे दणाणलेत. कारण एसआयटी अशोक खरातच्या साथीदारांची चौकशी करुन त्यांना सहआरोपी करण्याची शक्यता आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 7, 2026, 07:27 PM IST
SIT on Ashok Kharat: अशोक खरात प्रकरणात सरकारनं नेमलेल्या एसआयटीच्या पत्रकार परिषदेकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुतेंनी या पत्रकार परिषदेत अतिशय महत्वाची घोषणा केलीये. खरातला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणारेही एसआयटीच्या रडारवर असल्याचं तेजस्वी सातपुतेंनी सांगितलंय. खरातच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आणि खरातला मदत करणा-या कोणालाही सोडणार नाही असा निर्धार तेजस्वी सातपुतेंनी केलाय. पुढच्या काळात खरातला मदत करणा-यांना सहआरोपी केलं जाईल अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक खरातच्या प्रकरणात तपास करताना एकूण बारा गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.

9 गुन्ह्यांचा तपास एसआयटीकडे
2 गुन्ह्यांचा तपास अहिल्यानगर पोलिसांकडे
1 गुन्ह्याचा तपास नाशिक शहर पोलिसांकडे
एसआयटीमध्ये 2 उपअधीक्षक
3 पोलीस निरीक्षक
3 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक
10 पोलीस उपनिरीक्षक
6 पोलीस अंमलदार

असे एकूण 24 पोलिसांचं पथक अशोक खरातची पाळंमुळं खणून काढण्यासाठी कामाला लागले आहेत.

अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीनं पहिल्यांदाच जाहीर माहिती दिलीये. एसआयटीनं गेल्या काही दिवसांत वायुवेगानं केलेली कारवाई, दाखल केलेले बारा गुन्हे पाहता खरातचं भवितव्य काळकोठडीतच बंद राहणार हे जवळपास स्पष्ट झालंय.

'4650 लिंक्स डिलीट'

आजपर्यंतच्या तपासा दरम्यान 30 पैकी अधिक साक्षीदारांकडे विचारणा करून काही जण फसवणूक झाल्याचे पिडीतांकडे केलेल्या चौकशीतून आरोपी हा पिडीत व्यक्तींना व कुटुंबाच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेऊन, भीती दाखवून, खडे, चिंचुके, रुद्राक्ष, पुजा, विधी इत्यादी माध्यमातून त्यांचेकडून पैस उकळत होता. तसेच महिलांना स्वतःकडे दैवी शक्ती असल्याचे भासवून कुटुंबियांच्या मुलांची भीती दाखवून त्यांना बदनामी करण्याची धमकी देऊन त्यांचे लैंगिक शोषण करत होता. तसेच ईशानेश्वर मंदिराच्या परिसरात अंधश्रद्धा पसरविण्याचे काम करत होता।एसआयडी कडे असणा-या गुन्ह्यांपैकी पिडितांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओचा 4650 लिंक्स आक्षेपार्ह पोस्ट गुन्हा दाखल करण्यात-या 469 अकाऊंट देखील कायमस्वरूपी काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच सोशल मीडियावरील पिडितांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ प्रसारित केल्या प्रकरणी आतापर्यंत २ गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. सदरचे गुन्हे सातपूर पोलिस स्टेशन, नाशिक शहर व कोपरगाव पोलिस स्टेशन, अहिल्यानगर येथे दाखल असून संबंधित पथक त्यांचा तपास करत आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
SITTejasvi SatputeAshok Kharat

