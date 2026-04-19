भोंदूबाबा अशोक खरातचे ते डर्टी सिक्रेट्स समोर; नको ते चॅट्स, फोटो, व्हिडीओ आणि नंबर रिकव्हर, मोठा भांडाफोड होण्याची शक्यता

Ashok Kharat Dirty Secrets : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात एसआयटी आणि ईडीला मोठं यश आलं आहे. मोबाईलमधून भोंदू अशोक खरातचे डर्टी सिक्रेट्स समोर येण्याची शक्यता आहे. कारण डिलीट केलेला मोबाईल डेटा रिकव्हर करण्यात यश आलंय. मोबाईलमधील चॅट्स, फोटो, व्हिडीओ, आणि नंबर रिकव्हर करण्यात आलेत. त्यामुळे एसआयटी आणि ईडीच्या हाती मोठे पुरावे लागण्याची शक्यता आहे. भोंदू खरातवर विवाहित महिलांसह युवतींना जाळ्यात अडकवल्याचा आरोप आहे. तसंच आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगच्या अनुषंगानेही तपास सुरु आहे. त्यामुळे मोबाईलमधून अनेक धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अशोक खरात विरोधात आरोप करणारे सुमारे पाच ते सहा फोन पोलीस हेल्पलाइनवर दररोज येत असतात. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, केवळ 23 दिवसांत हेल्पलाइनवर शेकडो फोन येऊन गेले आहेत. यापैकी बहुतांश तक्रारी महिलांकडून असून अनेक प्रकरणांमध्ये फसवणूक, विश्वासघात आणि शोषणाचे गंभीर आरोप करणारे हे फोन कॉल्स होते.
आतापर्यंत अशोक खरात यांच्यावर विविध कलमांखाली 15 गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यापैकी 8 गुन्हे महिलांशी लैंगिक संबंधित आहेत. हेल्पलाइनद्वारे मिळालेल्या तक्रारींच्या आधारे, 40 जणांना साक्षीदार म्हणून आधीच नोंदवण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. आता मोबाईलमधील डिलीट झालेल्या डेटा रिकव्हर झाल्यामुळे येत्या काही दिवसांत कोणते नवीन खुलासे समोर येतात हे पाहण्यासाठी सर्वांचे लक्ष लागलंय. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे.