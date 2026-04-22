'माझ्या पतीने केलेले गुन्हे...', अशोक खरातच्या पत्नीने कोर्टात सगळंच सांगितलं; 'ते पती ऑपरेट करत होते'

शिवराज यादव | Updated: Apr 22, 2026, 10:09 PM IST
Ashok Kharat Wife in Court: अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातच्या अटकपूर्व जामिनावर आज कोर्टात सुनावणी झाली. दरम्यान यावेळी खरातच्या गुन्ह्यांशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचं कल्पना खरातनं म्हटलं आहे. कल्पना खरातच्या वकीलांनी तिची बाजू कोर्टात मांडली. खरातच्या गंभीर गुन्ह्यांची कबुली देखील तिनं दिली. 

नाशिकचा भोंदू अशोक खरातच्या पत्नीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली असून खरातची पत्नी कल्पना खरातनं पतीच्या काळ्या कारनाम्यांची कबुली दिलीय. कल्पना खरातच्या वकीलांनी राहता न्यायालयात युक्तिवाद करत तिची बाजू मांडली, कल्पना खरातनं तिचा पती भोंदू अशोक खरातला त्याच्या गुन्ह्यात साथ दिली असल्याचं समोर आलं आहे, बँकेतील बनावट खाती आणि जमीन गैरव्यवहारात तिचा हात असल्याचं समोर आलं आहे, मात्र खरातच्या कोणत्याही कामात कल्पना खरातचा संबंध नसल्याचं तिच्या वकीलांनी म्हटलं आहे.

भोंदू खरातबाबत पत्नी कल्पना काय म्हणाली?

कल्पना खरातच्या वकिलांचा युक्तिवाद

माझ्या पतीने केलेले गुन्हे गंभीर आहेत

पतीने केलेल्या गुन्ह्यांशी माझा संबंध नाही

पती तुरुंगात आहेत, कधी बाहेर येतील माहिती नाही

न्यायालयाने रोज हजेरीला येण्याची विनंती केली तरी मी येईल

आमच्या संपूर्ण मालमत्ता जप्त केल्या आहेत

मी आयकर विभागाला संपूर्ण आयकर भरते

शिवसंकल्प हार्डवेअर हा माझा व्यवसाय

पतीच्या कुठल्याही व्यवहाराला समक्ष हजर नव्हते

बँकेत खातं माझ्या नावावर, ते पती ऑपरेट करत होते

सरकारी वकिलांनी फेटाळले दावे

दरम्यान सरकारी वकीलांनी कल्पना खरातच्या वकीलांचे दावे फेटाळले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, अशोक खरातच्या व्यवहारात कल्पना खरातचा प्रत्यक्ष सहभाग होती. जमीन खरेदीच्या कागदपत्रांवर कल्पना खरातची सही आणि अंगठा आहे. तसंच, मुक्त्यारपत्रात दर तीन महिन्याला 2 टक्के व्याज देण्याचा उल्लेख आहे. कल्पना खरातच्या खात्यामधून फिर्यादीला मोठ्या प्रमाणात रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. 

'दहा मिनिटं द्या, मुस्लिमांना...', जैन मुनी निलेशचंद्र यांचं वादग्रस्त वक्तव्य; गांधी हत्येचं केलं समर्थन

 

या व्यवहारात जितेंद्र शेळके, महेंद्र शेळके तसंच इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आलं असून, आरोपींकडे सावकारी परवाना नसल्याचंही तपासात समोर आल्याचं सरकारी वकिलांनी नमूद केलं आहे.

सदर गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी निवांत जाधव यांनी कोर्टात माहिती देताना सांगितले की, कल्पना खरात यांच्या खात्यातून तब्बल सात कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. त्या कोणत्याही नोकरीत नसताना किंवा व्यवसाय नसताना इतका मोठा आर्थिक व्यवहार कसा झाला, हा तपासाचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अशोक खरात यांच्या सुमारे 40 टक्के मालमत्तेमध्ये कल्पना खरात भागीदार असल्यामुळे त्यांना या व्यवहारांची पूर्ण माहिती होती, असा युक्तिवादही सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला आहे, त्यामुळे कल्पना खरातनं गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचं सांगितलं असलं तरी त्यांच्याविरोधात गुन्ह्यांची नोंद आहे, त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

पुण्यातील 'हे' गाव 2026 नाही 2050 मध्ये जगतयं! टे...

