/अशोक खरात गजाआड, पत्नी अद्यापही फरार! दोन महिन्यानंतरही पोलीस अपयशी, कोण पाठीशी घालतंय?

अशोक खरात त्याच्या कृत्यांमुळे जेलची हवा खातोय तर दुसरीकडे त्याची पत्नी मात्र, दोन महिन्यांपासून फरार आहे.
योगेश खरे, नाशिक
अशोक खरातनं शेकडो कुटुंब उद्ध्वस्त केलेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या काळ्या साम्राज्यात त्याची पत्नी कल्पना खरात ही देखील तितकीच भागीदार आहे, अशोक खरात त्याच्या कृत्यांमुळे जेलची हवा खातोय तर दुसरीकडे त्याची पत्नी मात्र, दोन महिन्यांपासून फरार आहे.
दोन महिने उलटले... दोन जिल्हे अलर्टवर आहेत... नाशिक ते शिर्डी पोलीस यंत्रणा दिवस-रात्र तिचा शोध घेतेय... पण भोंदू कॅप्टनची पत्नी कल्पना खरात अद्याप फरार आहे.. होय, ज्या पत्नीच्या नावावर अशोक खरातनं कमाईचा तब्बल 40 टक्के हिस्सा लिहून ठेवला, ती कल्पना खरात कायद्याच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाली आहे. सिन्नर आणि अहिल्यानगर न्यायालयानं तिचा अटकपूर्व जामीन फेटाळलाय, पण तरीही पोलीस तिला पकडण्यात अपयशी ठरलेत.
ईडीनं खरातच्या संपत्तीवर टाच आणलीय. आतापर्यंत 13.92 कोटींची रोकड जप्त करण्यात
आलीय. विदेश चलन देखील ईडीनं जप्त केलीय अनेक शहरातील मालमत्ता देखील जप्त केल्याची माहिती आहे, यातील अनेक मालमत्ता हा कल्पना खरात आणि दोन्ही मुलींच्या नावावर आहेत.
भोंदू अशोक खरातनं अनेकांची फसवणूक केलीय, त्यात सर्वसामान्य जनता ते मोठ्या उद्योजकांचाही समावेश आहे.. खरातनं याच लोकांची फसवणूक करून कोट्यवधींची माया जमावली, खरातच्या मुलानं देखील जबाबत मोठी कबुली दिली होती, कोट्यवधी रूपये खरात घरी आणत असल्याचं त्याच्या मुलानं एसआयटीला सांगितलं होतं.
आता सर्वात मोठा सवाल हा आहे की, जर पोलीस यंत्रणा एवढी सक्षम आहे, तर मग कल्पना खरातला पाठीशी घालणारं कोण आहे? नाशिक, सिन्नर आणि शिर्डी पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ फेकून ती दोन महिने कशी काय लपून राहू शकते? ईडीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या अशोक खरातची राजं आता उघड होत असताना, त्याची पत्नी पोलिसांना कधी सापडणार?
भोंदूगिरीच्या नावाखाली महिलांची अब्रू लुटणाऱ्या आणि कोट्यवधींचा घोटाळा करणाऱ्या या जोडप्याचा खरा चेहरा आता समोर आलाय. अशोक खरात तर आत गेलाय, पण जोपर्यंत कल्पना खरात गजाआड होत नाही, तोपर्यंत या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश पूर्ण होणार नाही.