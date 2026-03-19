  • नाशिकमध्ये मोठा भूखंड घोटाळा; 40 पेक्षा जास्त बिल्डरांनी केली सरकारची फसवणूक

नाशिकमध्ये बिल्डर लॉबीनं म्हाडाच्या भूखंडाचे श्रीखंड लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. याप्रकरणात आता कारवाईला सुरुवात झाली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 19, 2026, 12:00 AM IST
Nashik Crime News : नाशिकच्या म्हाडा भूखंड घोटाळ्याचे प्रकरण आता गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलंय. या घोटाळ्यात 40 पेक्षा जास्त बिल्डरांनी शासनाला गंडवल्याचं उघड झालंय.. त्यानंतर आता पोलिसांनी कारवाई करत, एका बिल्डरला अटक केलीय. या कारवाईमुळे नाशिकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. नाशिकमध्ये बिल्डर लॉबीनं म्हाडाच्या भूखंडाचे श्रीखंड लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झालाय..याप्रकरणात आता कारवाईला सुरुवात झाली आहे. 

नियमानुसार,  महापालिका क्षेत्रातील  4 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या ले-आउटमध्ये 20 टक्के जागा म्हाडासाठी सोडणे बंधनकारक होते.  मात्र,अनेक बिल्डरांनी या नियमाला बगल देण्यासाठी मोठ्या भूखंडांचे लहान तुकडे केले आणि म्हाडाला मिळणारी जागा लाटली. या प्रकरणी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत 194 लोकांवर गुन्हे दाखल केलेयेत. 

रविवारी रात्री शहरातील बहुतांशी बड्या बिल्डरांना पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले होते. पण, अनेक जण या चौकशीला आलेच नाही. त्यामुळं हे सर्व बिल्डर्स फरार झाल्याची चर्चा आहे.  नाशिक, नांदूर, गंगापूर, चेहडी या भागातील तब्बल 108 प्रकरणांच्या कागदपत्रांची पोलिसांनी कसून तपासणी केली. तपासाअंती तब्बल 30 पेक्षा अधिक बड्या बिल्डरांनी सरकारची फसवणूक केल्याचं निष्पन्न झालंय. कारवाईची टांगती तलवार पाहता, अनेक नामांकीत बांधकाम व्यावसायिकांनी अटकपूर्वं जामिनासाठी धावपळ सुरू केलीय. खरंतर महसूल, भूमी अभिलेख या दोन्ही विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्यांनंतर या सर्व परवानगी देण्यात आलेल्या. त्यामुळं बिल्डरांवर कारवाई होताना यात अधिकारी मोकळे कसे? असा सवाल विचारला जातोय.  अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्य़ानं, सध्या विधिमंडळात या प्रकरणावर झाडाझडती सुरूय. त्यामुळंच पोलिसांनीही आता धडक कारवाई सुरू केलीय. या कारवाईमुळे नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्रात भीतीचे वातावरण पसरलंय. आता या प्रकरणात अजून किती 'मोठे मासे' गळाला लागतात? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Big plot scam in Nashik40 builders cheated the governmentnashik crimeनाशिकनाशिक क्राईम न्यूज

