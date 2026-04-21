गुढी पाडव्याला साडी ओढली; तूम क्या झिरो फिगर हो क्या? म्हणत शरीराला स्पर्श'; नाशिक धर्मांतर प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

Big Revealations in Nashik Conversion Case: नाशिक लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरलं आहे. या प्रकरणात आता एकामागून एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. पीडितेच्या फिर्यादीतून आरोपींच्या क्रूरतेचा पर्दाफाश झाला आहे. कार्यालयात महिलांना देण्यात येणारी वागणूक, आक्षेपार्ह टिप्पणी आणि धर्मांतरासाठी आणलेला दबाव यामुळे हे प्रकरण आता अधिकच गंभीर बनलं आहे. नाशिक धर्मांतरण प्रकरणात धक्कादायक खुलासे झाले असून, तक्रारदरांनी छळछावणीमधील डावपेच उघड केले आहेत.
नाशिक लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणाचा तपास जसा पुढे जातोय तशी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. ही माहिती प्रचंड संतापजनक आहे. आरोपी रजा मेमन, आसिफ अन्सारी, तौसिफ आणि दानिश यांनी कार्यालयाला नरक बनवलं होतं. आरोपींनी क्रुरतेचा आणि छळवणुकीच्या सर्व मर्यादा पार केल्याचं पीडितेनं आपल्या फिर्यादीमध्ये नमुद केलं आहे. तर वारंवार पीडितेला लज्जा उत्पन्न होईल असं वर्तन आरोपींकडून केलं जात होतं अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
- गुढी पाडव्याच्या दिवशी पीडितेची साडी ओढली
- साडी खेचत आरोपींकडून आक्षेपार्ह टिप्पणी
- तूम क्या झिरो फिगर हो क्या? असं म्हणत शरीराला स्पर्श
- आरोपींकडून वारंवार धार्मिक अपमान
- हिंदू देवी-देवता आणि महापुरूषांबाबत आक्षेपार्ह विधानं
- आरोपींकडून पीडितेवर धर्मांतराबाबत दबाव
- आमच्या धर्मात ये, तुझे वडील बरे होतील" असं सांगत धर्मांतरासाठी दबाव
या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एसआयटीच्या हाती आता आरोपींचे मोबाईल लागले आहेत.. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी बनवलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये तरुणींचा मानसिक छळ करण्यासाठी आक्षेपार्ह मेसेज पाठवले जात होते. इतकंच नाही तर विकृतीचा कळस म्हणजे, ऑफिसमधील वाय-फाय चे पासवर्ड देखील अश्लील शब्दांत किंवा मुलींच्या धार्मिक भावना दुखावतील अशा पद्धतीने सेट केले जात असल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
केवळ महिलाच नाही तर पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न झाले..सध्या सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मात्र, या प्रकरणाचा मुळापर्यंत तपास करण्यासाठी पोलीस या आरोपींचा पुन्हा ताबा घेण्याची शक्यता आहे.
लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतराच्या या गंभीर षडयंत्रामागे आणखी कुणाचा हात आहे का? याचा तपास आता नाशिक पोलीस करताहेत. नामांकित आयटी कंपनीत घडलेले हे प्रकार कॉर्पोरेट विश्वासाठी काळिमा फासणारे आहेत. पीडितेने दाखवलेल्या धैर्यामुळे हे रॅकेट समोर आलं आहे. आता कायद्याचा बडगा या नराधमांवर कसा पडतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.