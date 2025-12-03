English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे नाशिक हाय-स्पीड रेल्वे बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 3, 2025, 11:27 PM IST
पुणे नाशिक हाय-स्पीड रेल्वे बाबत मोठी अपडेट; 24 स्थानके, 48 बोगदे, 200 KM स्पीडने धावणार ट्रेन, 8,900,000,000 रुपयांचा मेगा प्रोजेक्ट

Pune Nashik Pune High Speed Railway :  पुणे नाशिक हाय-स्पीड रेल्वे बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.  रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली.  पुणे-नाशिक हाय-स्पीड रेल्वेचा जुना मार्ग, जो नारायणगावमधून जात होता, तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.  जगप्रसिद्ध जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. हा टेलिस्कोप 31 देशांतील शास्त्रज्ञ वापरतात. विज्ञान आणि अणुऊर्जा विभागाने इशारा दिला होता की रेल्वे लाईन जवळून गेल्याने रेडिओ लहरींमध्ये व्यत्यय येईल आणि प्रकल्प रुळावरून घसरेल. आता, एक नवीन मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व लोकप्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर, नवीन मार्गांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. नाशिक-साईनगर शिर्डी (दुहेरीकरणासाठी डीपीआर तयार), साईनगर शिर्डी-पुणतांबा जंक्शन (दुहेरीकरणासाठी ₹240 कोटी मंजूर), पुणतांबा-निमलक (80 किमी दुहेरीकरण पूर्ण), निमलक-अहिल्यानगर (6 किमी दुहेरीकरण सुरू आहे). अहिल्यानगर-पुणे (चाकण औद्योगिक क्षेत्राला व्यापणारी 133 किमी नवीन दुहेरीकरण मार्ग) 8,970 कोटी खर्च येईल. त्याचा डीपीआर पूर्ण झाला आहे.

रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन मार्गामुळे जुन्या मार्गाइतकाच प्रवास वेळ लागेल, परंतु त्याचे महत्त्वपूर्ण फायदे होतील. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही रेल्वे साईनगर शिर्डी थेट नाशिकशी जोडले जाईल, ज्यामुळे लाखो भाविकांना सुविधा मिळेल. नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर प्रवास करणे सोपे होईल. त्यांना आता बस, टॅक्सी किंवा वाहतुकीच्या इतर साधनांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, तसेच प्रवास सोयीस्कर होईल. 

रेल्वेने काळजीपूर्वक विचार करून नवीन मार्ग अंतिम केला, ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना जास्तीत जास्त फायदा होईल. ते चाकण सारख्या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांना देखील जोडेल. अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की वैज्ञानिक हितसंबंध सर्वोपरि आहेत, म्हणून जीएमआरटीच्या संरक्षणासाठी मार्ग बदलण्यात आला. या नवीन संरेखनामुळे पुणे आणि नाशिक दरम्यान जलद रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळेल, तसेच धार्मिक पर्यटन आणि उद्योगाला चालना मिळेल. पुणे-नाशिक नवीन रेल्वे सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर 235.15 किलोमीटर लांबीचा आहे. ही लाईन राज्यातील तीन जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक प्रकल्प मार्ग डोंगारातून जातो. 18 बोगदे असणार आहेत. या मार्गावर 24 स्थानके बांधली जातील. असा दावा केला जात आहे की प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सध्याचा प्रवास वेळ दोन तासांनी कमी होईल.

