/महायुतीतच जुंपली! भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत चुरस, विधान परिषदेसाठी उमेदवारांमध्ये वर्चस्वाची लढाई

नाशिकमध्ये विधान परिषदेसाठी 581 मतदार असून, महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत आहे. विधान परिषदेसाठी महायुतीतच चुरस असून, भाजप शिंदे सेना समोरासमोर उभे ठाकणार आहेत.
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, नाशिकच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निवडणुकीत खरी चुरस महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी नसून, ती महायुतीच्याच दोन घटक पक्षांमध्ये म्हणजे भाजप आणि शिंदेसेनेत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. संख्याबळ पाहता महायुतीचे पारडे जड असले तरी, उमेदवार कोण यावरून शिंदेसेनेचे नरेंद्र दराडे आणि भाजपचे गणेश गिते यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली आहे
नाशिकमध्ये विधान परिषदेसाठी 581 मतदार असून, महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत आहे. यात महायुतीचे बलाबल 520 जागांचे आहे ज्यात भाजप 164, शिंदेसेना 115 ,अजित पवार राष्ट्रवादी 109 आणि इतर मित्रपक्ष आहेत तर महाविकास आघाडीमध्ये 36 मते असून ठाकरे गट 14, शरद पवार राष्ट्रवादी 17, काँग्रेसकडे 5 मते आहेत. मात्र यात गेल्या वेळेस ही जागा शिवसेनेकडे असल्याने श्रीकांत शिंदे यांनी दौऱ्याच्या पहिल्याच टप्प्यात नाशिकमध्ये जागा महायुतीत शिवसेना लढवणार असा दावा केला आहे.
नाशिक मनपा: 122 मतदार
मालेगाव मनपा: 84 मतदार
नगरपालिका/नगरपरिषद: 375 मतदार
सध्या नाशिकमध्ये नरेंद्र दराडे , अंजुम कांदे शिंदेसेनेकडून तर भाजपकडून गणेश गिते आणि महानगरपालिकेची धुरा सांभाळणारे निलेश वोरा यांची चर्चा अधिक आहे . गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय आणि आर्थिक ताकद यामुळे गिते वोरा यांची दावेदारी प्रबळ मानली जात आहे. मात्र, ही जागा नेमकी कोणाची यावरून पेच निर्माण झाला आहे.
महाविकास आघाडीमध्ये अद्याप शांतता असून उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाकडून चाचपणी सुरू आहे. मात्र, संख्याबळ कमी असल्याने त्यांची भिस्त महायुतीतील फुटीवर अवलंबून राहू शकते
शिंदेसेनेकडे जागा कायम राखण्याचे आव्हान आहे, तर भाजपने मोठी ताकद असल्याचे सांगत या जागेवर दावा केला आहे. आता महायुतीचे वरिष्ठ नेते हा तिढा कसा सोडवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.