  • नाशिक
  • नाशिकमध्ये एबी फॉर्मवरून राडा, इच्छुक उमेदवारांकडून भाजप आमदार सीमा हिरेंच्या कारचा पाठलाग

नाशिकमध्ये एबी फॉर्मवरून राडा, इच्छुक उमेदवारांकडून भाजप आमदार सीमा हिरेंच्या कारचा पाठलाग

उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना सुद्धा दुपारपर्यंत अजूनही एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात आलेलं नव्हतं, अशावेळी एबी फॉर्म घेऊन जाणाऱ्या भाजप शहराध्यक्ष आणि भाजप आमदार सीमा हिरेंच्या कारचा काही इच्छुक उमेदवारांकडून पाठलाग करण्यात आला. 

पूजा पवार | Updated: Dec 30, 2025, 01:44 PM IST
Nashik Municipal Elections: महापालिका निवडणुकींच बिगुल वाजलं असून 15  जानेवारी रोजी यासाठी मतदान पार पडणार आहे. महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी निवडणूक होत असून 2017 नंतर बऱ्याच काळानंतर होणारी ही निवडणूक अतिशय चुरीशी बनली आहे. मंगळवार 30 डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे, मात्र तरीही अनेक ठिकाणी युती आणि आघाड्यांचं समीकरण बसत नाहीये. तसेच उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात सुद्धा उशीर होतोय. अशातच इच्छुक उमेदवारांची घालमेल वाढली आहे. नाशिक महानगरपालिकेत यंदा तिरंगी लढत दिसणार आहे. भाजप इथे स्वबळावर लढणार आहे, मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना सुद्धा दुपारपर्यंत अजूनही एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात आलेलं नव्हतं, अशावेळी एबी फॉर्म घेऊन जाणाऱ्या भाजप शहराध्यक्ष आणि भाजप आमदार सीमा हिरेंच्या कारचा काही इच्छुक उमेदवारांकडून पाठलाग करण्यात आला. 

नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून जागा वाटपावरून मोठ्या प्रमाणामध्ये नाशिकमध्ये घडामोडी सुरू आहेत. भाजपमध्ये आयारामांना पायघड्या घातल्या जात असल्याने भाजप आमदारांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. भाजप नाशिकमध्ये स्वबळावर लढणार आहे. अशातच भाजपकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी एबी फॉर्मसाठी महामार्गावरवर भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार आणि भाजप आमदार सीमा हिरेंच्या कारचा पाठलाग करताना पाहायला मिळाले. चारचाकी गाड्या आणि दुचाकी घेऊन अनेक इच्छुक उमेदवार भाजप नेत्यांच्या गाड्यांचा महामार्गावर पाठलाग करताना दिसले. 

भाजप आमदार सीमा हिरें आणि  भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्या गाड्या फार्महाउसवर आल्या तेव्हा अनेक इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते त्यांची वाट पाहत उभे होते. अनेक उमेदवारांनी जबरदस्ती फार्महाउसवर घुसण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यावर बराच राडा पाहायला मिळाला. अनेक इच्छुक उमेदवारांनी पक्षाकडून दिलेल्या वागणुकीविषयी नाराजी व्यक्त केलीये. अनेकजणांनी फार्महाउसच्या दरवाज्यावर लाथा सुद्धा मारल्या. त्यामुळे वातावरण अधिकच तंग झाल्याचं पाहायला मिळालं. 

