/शालार्थ आयडी घोटाळाप्रकरणी सर्वात मोठी अटक! भाजप पदाधिकाऱ्याला ठोकल्या बेड्या, कोण आहे हा संजय गारुड?

राज्यात गाजत असलेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आतापर्यंतची सर्वात मोठी अटक करण्यात आली आहे. बनावट शालार्थ प्रकरणातील मुख्य आरोपी भाजप पदाधिकारी असलेल्या संजय गरुड याला सोलापूरमधून नाशिक पोलिसांनी अटक केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नातेपुते येथील फार्महाऊसवरून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबारमधील 841 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावांचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
आरोपीच्या 15 शैक्षणिक संस्थांतील 177 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बनावट वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे तपासात निष्पन्न झालं आहे. बनावट शालार्थ आदेशांच्या आधारे शासनाची 160 कोटींची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. शालार्थ आयडी प्रकरणातील आतापर्यंत संजय गरुड हा सहावा आरोपी आहे, ज्याला अटक करण्यात आली आहे अशी माहिती साहाय्यक पोलीस आयुक्त नाशिक ( गुन्हे) संदीप मिटके यांनी दिली आहे. यामध्ये 200 पेक्षा अधिक शाळा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी घोटाळ्यात नाशिक विभागातील 841 शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे आयडी बनावट असल्याचं उघड झालं आहे. या बनावट आयडींपैकी तब्बल 638 (75.86 टक्के) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील आहेत. घोटाळ्याप्रकरणी जळगावचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणीकर यांना एसआयटी पथकाकडून अटक झाली आहे
हिंगोणीकर यांनी 2011 ते 2015 दरम्यान जळगाव जिल्ह्यातील 259 शिक्षकांना स्वतःच्या सहीने बनावट वैयक्तिक मान्यता दिली. शशिकांत हिंगोणीकर हे कवी असून त्यांचे तब्बल 64 कवितासंग्रह प्रकाशित झाले आहेत. आरोपी प्रशांत वाडिले याने 10 ते 12 लाख स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्याचा संशय आहे. बनावट पुरावे वापरून शासनाची 160 कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक फसवणूक केल्याने संघटित गुन्हेगारीचे कलम लागू केलं आहे.
राज्य सरकारने शालार्थ आयडी घोटाळ्याची राज्यभरातील व्याप्ती लक्षात घेऊन 7 ऑगस्ट 2025 रोजी ‘एसआयटी’ नेमण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी तत्कालीन पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एसआयटी’मध्ये पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा, शिक्षण सह संचालक हारून आतार यांचा समावेश केला होता. नंतर विशेष तपास पथकास (एसआयटी) तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र वर्षभरानंतरही या घोटाळ्याची चौकशी सुरूच असून, अहवालासाठी पुन्हा दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. एसआयटीला सरकारने दोन महिन्यांची मुदतवाढ देताना अहवाल लवकर सादर करण्याची तंबी दिली आहे.
संजय गरुडने भाजपा नेते गिरीश महाजन यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली आहे. जानेवारी 2024 मध्ये त्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. त्याआधी तो काँग्रेसमध्यो होता. जळगावमध्ये जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्याने काम पाहिलं आहे. तो एका शैक्षणिक संस्थेचा संस्थाचालक आणि अध्यक्षही आहे. या संस्थेतील 150 शिक्षकांच्या नावेही बनावट आयडी तयार करण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं आहे.