'मागील सहा वर्षांपासून माझी...', दिशा सालियन प्रकरण CBI कडे सोपवण्याच्या निर्णयावर आदित्य ठाकरे स्पष्टच बोलले; 'या साऱ्याचा माझ्याशी...'

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर रोजी दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची मॅनेजर राहिलेल्या दिशा सालियनचा मृत्यू 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड येथील इमारतीच्या 14 व्या मजल्यावरून पडून झाला होता. मुंबई पोलिसांनी सुरुवातीला हे प्रकरण अपघाती मृत्यू तथा आत्महत्या म्हणून नोंदवून तपासले होते. मात्र एफआयआर नोंदवला नव्हता. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी 2025 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नव्याने तपास आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा सीबीआयकडून तपास करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाबद्दल गुरुवारी पत्रकारांनी आमदार आदित्य ठाकरेंना प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला आदित्य ठाकरेंनी अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये उत्तर दिलं.
सीबीआयने वडिलांचा जबाब नोंदवून एफआयआर दाखल करावा असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. तसेच तपासासाठी अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. मालवणी पोलिस ठाण्याने सर्व कागदपत्रे तात्काळ सीबीआयकडे सोपवावीत असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. तपासात पुरेसे पुरावे नसल्यास कोणालाही आरोपी ठरवू नये किंवा तशी वागणूक देऊ नये असंही न्यायालयाने आवर्जून सांगितलं आहे. दरम्यान या प्रकरणामध्ये आपली बाजू मांडताना मुंबई पोलिसांनी प्राथमिक तपास पूर्ण झाला आहे आणि मृत्यू अपघाती असल्याचे आढळल्याचं सांगितलं. पाच वर्षांनंतर पुन्हा तपास केला तरी तोच निष्कर्ष निघाला. आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनीही युक्तिवादादरम्यान राजकीय सूडबुद्धीने नाव जोडले जात असल्याचा आरोप केला.
न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल आदित्य ठाकरेंना प्रश्न विचारण्यात आला. दिशा सालियन प्रकरण आता सीबीआयकडे गेलं असल्याने ते निकालापर्यंत पोहोचले असं वाटतं का? असा प्रश्न आदित्य ठाकरेंना एका पत्रकाराने गुरुवारी केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना आदित्य ठाकरेंनी, "या साऱ्याचा माझ्याशी काहीही संबंध नाहीये. माझं याच्याशी काही देणं घेणं नसताना मी यावर प्रतिक्रिया का नोंदवावी?" असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावर पत्रकाराने, "भाजपाने काही आरोप केलेत," असं म्हटलं. त्यावर आदित्य ठाकरेंनी, "भाजपा प्रत्येकला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करते. त्यांनी राहुल गांधींना मागील एवढ्या वर्षांपासून पप्पू म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ते मागील सहा वर्षांपासून माझी बदनामी करत आहेत. जो कोणी भाजपाविरुद्ध बोलतो त्याला ते लक्ष्य करतात," असं उत्तर दिलं.
#WATCH | Nashik, Maharashtra: On Bombay HC directs CBI to register FIR in Disha Salian death case, Shiv Sena UBT leader Aaditya Thackeray says, "It's something that I have nothing to do about and not even thought about. Why should I even respond to this? BJP tries to defame… pic.twitter.com/w5kxF5xhm3— ANI (@ANI) September 3, 2026
भाजपाविरुद्ध बोलल्याने, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवल्याने हे झालंय का? असं विचारलं असता. "मी आधी म्हणालो त्याप्रमाणे माझं या साऱ्याशी काही देणं घेणं नाही तर मी याबद्दल का बोलावं?" असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी पत्रकारालाच केला.