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'मागील सहा वर्षांपासून माझी...', दिशा सालियन प्रकरण CBI कडे सोपवण्याच्या निर्णयावर आदित्य ठाकरे स्पष्टच बोलले; 'या साऱ्याचा माझ्याशी...'

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले असून यासंदर्भात गुरुवारी नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या आदित्य ठाकरेंना प्रश्न विचारण्यात आला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:59 AM IST
'मागील सहा वर्षांपासून माझी...', दिशा सालियन प्रकरण CBI कडे सोपवण्याच्या निर्णयावर आदित्य ठाकरे स्पष्टच बोलले; 'या साऱ्याचा माझ्याशी...'
Image Credit: नाशिकमध्ये बोलत होते आदित्य ठाकरे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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