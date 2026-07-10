रिमोटने गाडीची नंबर प्लेट गायब, नाशिकच्या देवळ्यात ''हायटेक'' गुटखा तस्करीचा थरार उघड

विशाल मोरे, मालेगाव : तंत्रज्ञानाचा वापर हा चांगल्या गोष्टींसाठी केला जातो हे आपण नेहमी पाहत असतो पण हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर गुटखा तस्करीसाठी केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यात उघडकीस आला. रिमोटच्या सहाय्याने गाडीची नंबर प्लेट बदलून पोलिसांच्या हातावर तुरी देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
नाशिकच्या देवळा तालुक्यात काल रात्री आठ वाजेच्या सुमारास विठे्वाडी येथील आहेर वस्ती जवळ असलेल्या शिव नाल्यालगत असलेल्या मळ्यातील घरातून अचानक एक अनोखी गाडी संसयास्पदरित्या स्थानिक तरूणांसह शिव नाल्यातुन जातांना आढळून आली, बऱ्याच वेळा अनोळखी गाड्या व पिकअप वाहनं या रस्त्यावरुन जात होत्या, त्यामुळे स्थानिक तरुण मुलांच्या लक्षात येताच, त्यांनी संध्याकाळी नजर ठेवून, मारुती सुझुकी (क्रं ,एम एच,४१,बि एल ९८४८) ही गाडी अडवली असताना चालकाने उडवा उडवीचे उत्तरे दिली, त्यामुळे स्थानिक तरुणांनी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना बोलवत गाडीची डीकी तपासणी असता विमल आणि इतर प्रतिबंधित पदार्थांची पाकीट आणि गुटख्याचे शेकडो पाकीटे तसेच मोठे पाउच आढळून आलेत.
ही धक्कादायक माहिती तात्काळ देवळा पोलिस निरीक्षक सार्थक नेहते यांना कळविण्यात आली. सार्थक नेहते आणि इतर दोघांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन लाखो रुपये किंमतीचा प्रतिबंधीत केलेला गुटखा आणि तंबाखू जन्य पदार्थ जप्त केले. या प्रकरणी हेमंत प्रभाकर पवार (रा. भऊर, ता. देवळा) याला ताब्यात घेण्यात आले असून सराईत गुटखा तस्कर कुणाल संजय मेने (रा. खर्डे, ता. देवळा) यांना ताब्यात घेतले.
मात्र या घटनेत ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या स्वाधीन केलेले दोन संशयितांपैकी त्यातील एक सराईत गुटखा किंग यांने पोलिस ठाण्याच्या आवारातच पोलिस गाडीचे शिताफीने दरवाजा उघडला व उडी टाकली व तेथुन पळ काढल्याची चर्चा परिसरातील नागरिक करत आहेत. या पुर्वीही संशयित आरोपी (मेणे) याने पोलीसांना गुंगारा दिल्याचे समजते.. मुद्देमाल ताब्यात घेतला पण चोर पोलीसांच्या हातावर तुरी देऊन पळाला अशी गत झाली. या घटनेत ४ लाख ९२, हजार रुपये प्रति बंदीत गुटखा, आणि १० लाख रुपये किंमतीची मारुन सुझुकी असा एकूण १५ लाख रुपये किंमतीचा अवैध मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. देवळा पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फरार आरोपी कुणाल संजय मेने याच्याविरुद्ध यापूर्वीही देवळा, वणी आणि दिंडोरी पोलीस ठाण्यांमध्ये गुटखा तस्करीचे चार ते पाच गुन्हे दाखल आहेत
या कारवाईतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गुटखा वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान. वाहनाच्या पुढील व मागील दोन्ही नंबर प्लेटसमोर रिमोटद्वारे नियंत्रित होणारा काळा पडदा बसविण्यात आला होता. रिमोटचे बटण दाबताच काही क्षणांत नंबर प्लेट पूर्णपणे झाकली जात असल्याने वाहनाचा नोंदणी क्रमांक दिसत नव्हता. त्यामुळे पोलिस, परिवहन विभाग आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दिशाभूल करून प्रतिबंधित मालाची वाहतूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे तपासात समोर आले.