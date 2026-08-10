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काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात यांच्यासह 3500 जणांवर गुन्हा दाखल

संगमनेरात रेल्वेसाठी रास्तारोको करण्यात आला. बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात यांच्यासह 3500 आंदोलकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. थोरातांच्या नेतृत्वाखाली रास्तारोको करण्यात आला मात्र गुन्ह्यात थोरातांचे नाव वगळले आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 10, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:06 PM IST
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात यांच्यासह 3500 जणांवर गुन्हा दाखल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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