जयश्री थोरात : पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या बहुप्रतीक्षित सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गावरून आता संघर्ष पेटला. पुणे–नाशिक रेल्वेमार्ग बदलण्याचा निर्णय झाल्यामुळं सर्वपक्षीय नेते आक्रमक झाले. रविवारी जुन्नर तालुक्यांसह संगमनेर आणि सिन्नर परिसरात नाशिक पुणे महामार्ग अडवल्यानं महामार्ग जवळपास दोन ते तीन तास ठप्प झाला होता. या प्रकरणात आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात यांच्यासह 3500 जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
पुणे-नाशिक महामार्गावर रास्ता रोको केल्या प्रकरणी आंदोलनावर पोलिसांनी कारवाई केली. संगमनेर तालुक्यातील हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर संगमनेर रेल्वे मागणी कृती समितीने रास्तारोको केला होता. आंदोलनामुळे पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सुमारे तीन तास झाली होती विस्कळीत. पोलिसांनी 11 ज्ञात आंदोलकांसह तब्बल 3500 अज्ञात आंदोलकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. संगमनेर पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू असल्याने आंदोलनाला पोलिसांनी नाकारली होती परवानगी. परवानगी नसतानाही मोठ्या संख्येने नागरिक जमले आणि रस्त्यावर ठिय्या देत वाहतूक रोखल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन आणि वाहतूक विस्कळीत केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
गुन्हा दाखल झालेल्या 11 ज्ञात जणांमध्ये माजी जिल्हा परिषद सदस्य अजय फटांगरे, बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात, शरद नाना थोरात, किशोर टोकसे, अमोल शेलकर, विजय रहाणे, नामदेव गुंजाळ, भाऊसाहेब रहाणे, सागर पावसे, डॉ. दानिश खान आणि नूरमोहंमद शेख यांचा समावेश आंदोलनाचे नेतृत्व माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले असतानाही गुन्ह्यात त्यांचे नाव नसल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले. पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर रेल्वेचा प्रश्न आता विकासाबरोबरच राजकीय संघर्ष आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे.
पुणे आणि नाशिक या दोन औद्योगिक शहरांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पासाठी लढा सुरु झाला आहे. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे पूर्वी पुणे–चाकण–राजगुरुनगर–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर–नाशिक अशी धावणार होती. या मार्गामुळे उत्तर पुणे जिल्ह्यासह संगमनेर आणि सिन्नर परिसराच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र,या मार्गातील नारायणगाव नजीक असणाऱ्या GMRTच्या संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणांवर रेल्वे मार्गाचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानं मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी मूळ मार्ग रद्द करून पर्यायी मार्गाचा निर्णय जाहीर केला.
नव्यानं जाहीर करण्यात आलेला पर्यायी मार्ग पुणे–अहिल्यानगर–शिर्डी– नाशिक असा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या निर्णयामुळे चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर आणि सिन्नर परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून राजकारणी नेत्यांसह शेतकरी रविवारी रस्त्यावर उतरले. आक्रमक आंदोलन करत, सरकारला आधीच्या मार्गावर रेल्वे सुरू करण्याचा मागणी करण्यात आली.
नाशिकच्या सिन्नर येथील गोंदे फाट्यावरही नाशिक पुणे रेल्वे सुरू करण्यासाठी रस्ता रोको करण्यात आला. यावेळी मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यावेळी आंदोलन करतांना पोलीस ताब्यात घेत होते त्यावेळी पोलीस आणि आंदोलन करतानामध्ये बाचाबाची देखील झाली. यानंतर सत्यजित तांबे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत सिन्नर पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले.
आंदोलकांनी जवळपास तीन तास महामार्ग रोखून धरला होता. त्यामुळे पोलिसांनी आमदार सत्यजीत तांबेंना ताब्यात घेतलं. पण, सत्यजीत तांबेंना ताब्यात घेतलं असले तरी आम्ही स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरातील ही विसरू नका अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब थोरात यांची कन्या जयश्री थोरात यांनी दिली. लहान मुलाला विचारले तरी तो सांगेल ही रेल्वे विकासासाठी महत्त्वाचे आहे.पण, जे मुलांना कळत ते सरकारला कळत नाही असा सवाल थोरातांनी केला. दरम्यान नाशिक पुणे सरळ रेल्वे मार्गासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा विखे पाटील यांनी म्हटलंय. GMRT बाबत अभ्यासासाठी अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वात समितीची स्थापना केलीये. सरकार मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील असताना आंदोलन करण्यात अर्थ नाही, असा टोला लगावत विखेंनी चक्काजाम आंदोलनावरून निशाणा साधला.