/गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात तुफान राडा; पोलिसांचा लाठीचार्ज

गौतमी पाटील : गौतमी पाटील आणि तिच्या कार्यक्रमात राडा होणे, हे आता जणू काही समीकरणच बनले आहे. गौतमीच्या कार्यक्रमांमधील या गोंधळामुळेच तिची प्रसिद्धी आणखी वाढल्याची चर्चा असते. असाच काहीसा प्रकार आता अहिल्यानगरच्या शेवगावमध्ये पाहायला मिळाला आहे. खंडोबानगर मैदानावर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रेक्षकांनी तुफान गर्दी करत अशी काही हुल्लडबाजी केली की, शेवटी पोलिसांना थेट लाठीचार्ज करावा लागला.
सबसे कातील गौतमी पाटील' स्टेजवर ही घोषणा होताच तरुणांचा उत्साह अक्षरशः शिगेला पोहोचतो. प्रेक्षक असलेल्या मैदानात शिट्ट्या, आरोळ्या आणि ढकलाढकली सुरू होते आणि मग सुरू होतो गौतमी पाटील यांच्या नृत्याचा कार्यक्रम. जोपर्यंत गौतमी स्टेजवर असते, तोपर्यंत वातावरणातील रोमहर्षक उत्साह कमी होत नाही आणि हाच अनियंत्रित उत्साह आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांना आपल्या हातात लाठीचा वापर करावा लागतो.
अहिल्यानगरच्या शेवगाव येथे गणेशभक्त आणि रसिक प्रेक्षकांसाठी एका भव्य सांस्कृतिक महोत्सवात गौतमी पाटील यांच्या लावणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला सुरुवातीपासूनच प्रचंड गर्दी लोटली होती. गौतमीचे नृत्य सुरू होताच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी मोठा हस्तक्षेप केला. मात्र, या संपूर्ण गोंधळानंतरही स्वतः गौतमीने मात्र आपल्या लाडक्या चाहत्यांची पाठराखण केली आहे.
हुल्लडबाजांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांकडून किरकोळ लाठीमार करण्यात आला. हा कार्यक्रम केवळ शेवगावमधील रसिकांसाठी आयोजित करण्यात आला होता, असे आयोजकांचे म्हणणे आहे.
सध्या 'जेन झी'चा जमाना आहे आणि या पिढीच्या आवडीनिवडीही अगदी वेगळ्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात आजही पारंपारिक लोककलांकडे प्रेक्षकांचा मोठा ओघ पाहायला मिळतो. विशेषतः ग्रामीण भागात गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम म्हणजे एक पर्वणीच मानली जाते. पण अशा या लोकप्रिय कार्यक्रमात राडा आणि गोंधळ झाला नाही, तरच नवल म्हणावे लागेल.