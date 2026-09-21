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गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात तुफान राडा; पोलिसांचा लाठीचार्ज

अहिल्यानगरमध्ये गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात प्रेक्षकांची हुल्लडबाजी पहायला मिळाली. पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 21, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:45 PM IST
गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात तुफान राडा; पोलिसांचा लाठीचार्ज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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