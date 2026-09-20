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नाशिक कुंभमेळ्याच्या आढावा बैठकीत महागोंधळ! महंत हरिगिरी महाराज आक्रमक, बैठक सोडून जाण्याचा प्रयत्न

नाशिक कुंभमेळ्याच्या आढावा बैठकीत मोठा राडा झाला. ‘त्र्यंबकराजा’च्या प्रतिकृतीवरून महंत हरिगिरी महाराज आक्रमक झाले.  बैठक सोडून जाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 20, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:47 PM IST
नाशिक कुंभमेळ्याच्या आढावा बैठकीत महागोंधळ! महंत हरिगिरी महाराज आक्रमक, बैठक सोडून जाण्याचा प्रयत्न

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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