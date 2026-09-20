/नाशिक कुंभमेळ्याच्या आढावा बैठकीत महागोंधळ! महंत हरिगिरी महाराज आक्रमक, बैठक सोडून जाण्याचा प्रयत्न

नाशिक कुंभमेळा : 31 ऑक्टोबर रोजी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा पार पडणार आहे. या सोहळ्याच्या पूर्वतयारीची आढावा बैठक शनिवारी कुंभ प्राधिकरणाच्या कार्यालयात पार पडली. मात्र ही बैठक वादामुळे गाजली आहे. कुंभमेळामंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत ‘त्र्यंबकराजा’च्या प्रतिकृतीवरून प्रशासकीय अधिकारी आणि आखाड्याच्या महंतांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली.
पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त त्र्यंबकेश्वर येथील धरण आणि घाटावर ‘त्र्यंबकराजा’ची भव्य प्रतिकृती साकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शनिवारी साधू महंत लोकप्रतिनिधी मंत्री गिरीश महाजन आणि शासकीय अधिकारी यांच्यासोबत पार पडलेल्या आढावा बैठकीत या प्रतिकृतीचे एक लहान प्रारूप सादर करण्यात आले.
मात्र, या प्रतिकृतीवरील मुखवट्याला ‘त्रिपुंड’ (महादेवाचा गंध) लावण्यात आला नसल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर जुना आखाड्याचे महंत हरिगिरी महाराज तीव्र संतापले. त्यांनी थेट प्रशासनाला धारेवर धरत "कुंभमेळ्याच्या कामात दुजाभाव केला जात आहे" तसेच कुंभमेळ्याच्या लोगो बाबतही आखाड्याना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा गंभीर आरोप केला. संतापलेल्या हरिगिरी महाराजांनी बैठक सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, उपस्थित इतर साधू-महंतांनी त्यांची मध्यस्थी करून समजूत काढली. यानंतर महंत हरिगिरी महाराज शांत झाले आणि बैठक पूर्ववत सुरू झाली.
बैठक सुरू झाल्यानंतर सर्वच साधू महंतांनी समस्यांचा पाढा वाचला तसेच काही सुचनासुद्धा केल्या. ध्वजारोहणापूर्वी रामकुंड व कुशावर्त खुले करावे. ध्वजारोहण सोहळ्यामुळे स्थानिकांना अडचण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. रामकुंड-कुशावर्त परिसरात नव्याने खोदकाम करू नये. नदीघाट व शाही मार्गावरील अतिक्रमणे हटवावीत. रस्ते व अन्य कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण, आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण, वाहनतळ (पार्किंग), वस्त्रांतरगृहे आणि स्वच्छतागृहांच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी साधू-महंतांनी प्रशासनाला भाविकांच्या सोयी-सुविधा अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
त्र्यंबकेश्वरमधील नवीन कुंड परिसरात आवश्यक सुविधा द्याव्यात.
नवीन कुंडात साधू-महंतांच्या स्नानाची व्यवस्था करावी.
ध्वजारोहणापूर्वी रामकुंड व कुशावर्त खुले करावे.
भाविकांसाठी दोन हजार खोल्या उभाराव्यात.
खोल्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आखाडे घेण्यास तयार आहेत.
ध्वजारोहण सोहळ्यामुळे स्थानिकांना अडचण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
रामकुंड-कुशावर्त परिसरात नव्याने खोदकाम करू नये.
नदीघाट व शाही मार्गावरील अतिक्रमणे हटवावीत.
रस्ते व अन्य कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत.
या बैठकीत त्र्यंबकेश्वर आणि सप्तशृंगी देवी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण, आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण, वाहनतळ (पार्किंग), वस्त्रांतरगृहे आणि स्वच्छतागृहांच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी साधू-महंतांनी प्रशासनाला भाविकांच्या सोयी-सुविधा अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
"साधू-महंतांचा कुंभमेळ्याच्या नियोजनाला कोणताही विरोध किंवा आक्षेप नाही. त्र्यंबकराजाची प्रतिकृती बसवण्याबाबत प्रशासनाने महंतांना आधीच विश्वासात घेऊन माहिती दिली असती, तर हा वाद टळला असता. हा अंतर्गत विषय असून यावरून कोणताही गैरसमज पसरवण्याची गरज नाही. नाशिकचा सिंहस्थ कुंभमेळा हा जगभरात सर्वांत उत्कृष्ट ठरेल, असा विश्वास सर्व साधूंनी व्यक्त केला आहे," असे स्पष्टीकरण देऊन बैठकीत झालेल्या गदारोळानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना परिस्थिती सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला.
बैठकीला प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती
कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, खासदार भास्कर भगरे, खासदार राजाभाऊ वाजे, त्र्यंबकेश्वरच्या नगराध्यक्ष त्रिवेणी तुंगार यांच्यासह विविध आखाड्यांचे प्रमुख साधू-महंत आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.