'आपली जबाबदारी ओळखा, असे....', CM देवेंद्र फडणवीसांनी सुनावलं, म्हणाले 'पुढच्या एका महिन्यात....'

नाशिकमधील खड्ड्यांचा मुद्दा दिवसेंदिवस तापत असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. नाशिकमधील खड्ड्यांनी 5 बळी घेतल्यानं हा प्रश्न गंभीर बनला आहे त्या तच खड्डे बुजवण्याच्या कामाला 24 तास होत नाही तोच पुन्हा एकदा रस्त्यांवर खड्डे दिसू लागले आहेत. यावरुन छगन भुजबळ यांनीही नाराजी व्यक्त केली असून, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नाशिक याआधी असं नव्हतं अशी टीका केली आहेत. त्यातच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खडेबोल सुनावले आहेत.
नाशिकच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावल आहे. सर्व विभागांनी आपली जबाबदारी ओळखा. असे आरामशीर राहून चालणार नाही. अधिकाऱ्यांनी सुद्धा चेंबरमध्ये बसून न राहता अधिक संवाद साधावा असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
खड्डे बुजवण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी त्यांच्यावर दंड लावा, त्यांचे पुढचे काम थांबवा असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. तसंच पुढच्या 1 महिन्यात पुन्हा बैठक घेईन तेव्हा गुणात्मक सुधारणा मला दिसली पाहिजे असं सांगितलं आहे. महाकुंभ तोंडावर आहे, अधिक गांभीर्याने काम करा असं ते म्हणाले आहे.
नाशिकमधील खड्ड्यांवरून सुरु झालेला भुजबळ विरुद्ध महाजन संघर्ष आता थेट पालकमंत्रिपदापर्यंत पोहोचल्याचं दिसत आहे. कारण, नाशिकमध्ये खड्ड्यांवरून राजकारण तापलं असतानाच, ' खड्डेमुक्त नाशिकसाठी भुजबळांना पालकमंत्री करा' अशी मागणी करणारे बॅनर्स शहरभर लागल्याचं पाहायला मिळालं.
नाशिकच्या खड्ड्यांवरून दोन दिवसांपूर्वी भुजबळांनी थेट नाराजी व्यक्त करत, एवढं बेक्कार नाशिक कधीच नव्हतं अशी घणाघाती टीका केलेली. या टीकेच्या दोन दिवसांनंतर सोमवारी नाशिक शहरात सर्वत्र भुजबळांच्या पालकमंत्रिपदाची मागणी करणारे बॅनर्स लागल्याचं पाहायला मिळालं.'छगन भुजबळांना पालकमंत्री करा, नाशिकला खड्ड्यातून बाहेर काढा' अशा आशयाची मागणी या बॅनर्समधून करण्यात आलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी या बॅनरबाजीद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आवाहन केलं.
CM Devendra Fadnavis chairs a review meeting regarding 'Nashik-Trimbakeshwar MahaSimhastha Kumbh Mela 2027'.— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 7, 2026
DCM Sunetra Ajit Pawar, Minister Girish Mahajan, Minister Narhari Zirwal, MLA Devyani Pharande, MLA Seema Hiray, MLA Adv. Rahul Dhikale, MLA Saroj Ahire, MLA Hiraman… pic.twitter.com/ZGwcjKpSri
विशेष मागील भुजबळ आणि महाजनांमधील वितुष्ट वारंवार समोर येतंय. शनिवारी अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळा अनावरण प्रसंगी देखील दोन्ही नेत्यांमधला दुरावा दिसून आलेला. त्यातच आता भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीनंच शहरात भुजबळांच्या पालकमंत्रिपदासाठी बॅनरबाजी केल्यानं महायुतीतली पालकमंत्रिपदाची चढाओढ पुन्हा समोर आलीय. या मुद्द्यावरून राज्याचं राजकारणही तापल्याचं दिसलं.कोणी पालकमंत्री झाल्यानं शहर खड्डेमुक्त होणार असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा असा टोला राऊतांना लगावला. तर पालकमंत्री फडणवीस ठरवणार असं म्हणत नवनाथ बन यांनी बॅनरबाजीवर टीका केली.
सध्या नाशिकची जबाबदारी सांभाळणारे कुंभमेळामंत्री गिरीष महाजनांनी या बॅनरबाजीवर सावध प्रतिक्रिया दिली. भुजबळ ज्येष्ठ आहेत, त्यांच्या लोकांच्या भावना मी समजू शकतो. पण, पालकमंत्रीपदाचे सर्वाधिकारी मुख्यमंत्र्यांचे असल्याचं महाजनांनी स्पष्ट केलं.