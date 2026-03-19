English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • नाशिक
अशोक खरात प्रकरणी मोठे खुलासे! CM फडणवीसांनी स्वत: घातलं लक्ष, कोणाला थांगपत्ताही नव्हता, थेट बेडरुममध्ये घुसून कारवाई

Updated: Mar 19, 2026, 04:36 PM IST
Devendra Fadnavis Captain Ashok Kharat Arrest: भोंदू कॅप्टन अशोक खरातला महिलेवरील अत्याचार प्रकरणी नाशिकच्या गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. यानंतर त्याचे अनेक कारनामे आता उघड होऊ लागले आहेत. पोलिसांना त्याच्या कार्यालयात 58 आक्षेपार्ह व्हिडीओ सापडले असून, यामध्ये नेमकं काय आहे तपासानंतर उघड होईल. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 आठवड्यापुर्वीच संबंधित प्रकरणात लक्ष घातलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालकांशी बोलून यासंदर्भात कारवाईचे आदेश दिले होते. संबंधित प्रकरणांचं गांभीर्य ओळखून खरातवर शक्य ती कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिल्याचं आता समोर आलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

देवेंद्र फडणवीसांनी घातलं होतं लक्ष

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 आठवड्यापुर्वीच संबंधित प्रकरणात लक्ष घालत पोलीस महासंचालकांशी चर्चा केली होती आणि कारवाईचे आदेश दिले होते. संबंधित प्रकरणांचं गांभीर्य ओळखून खरातवर शक्य ती कडक कारवाई केली जावी असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. 

याप्रकरणात महत्वाचे सर्व गंभीर पुरावे, व्हिडिओ अश्या सगळ्या गोष्टी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. अशोक खरातला थांगपत्ता लागू न देता पहिल्यांदा पुरावे गोळा करण्यावर पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आणि मग कारवाई केली. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करत थेट लक्ष घातल्यानं खरात याची सगळीकडून कोंडी करण्यात आल्याचं समजत आहे. अनेक हायप्रोफाईल व्यक्ती यात गुंतल्याचे लक्षात आल्यानंतर पहिल्यांदा पुरावे गोळा केले गेले असल्याची माहिती आहे. 

कॅप्टन अशोक खरातला पकडण्यासाठी पोलिसांनी आखला होता सिनेस्टाईल प्लॅन

नाशिक क्राईम ब्रांचने बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात उर्फ स्वयंघोषित कॅप्टनच्या कशा मुसक्या आवळल्या याची रंजक कहानी आता समोर आली आहे. स्वयघोषित कॅप्टनला पकडण्यासाठी नाशिकच्या गुंडा स्कॉड पथकाने मंगळवारी रात्री घरात चोर घुसल्याचा बनाव करत आरडाओरड केली आणि पोलीस पथक थेट खरातच्या घरात घुसले, बेडरूममध्ये खरात दिसताच त्याला बेड्या ठोकल्या..अटक होणार असल्याची कुणकुण खरातला लागू नये म्हणून पोलीस पथकाने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही कारवाई केली.

कर्मचाऱ्यावर शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल 

कॅप्टन खरातच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यावर शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका महिलेचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी IT कलम 66 ( E ), 67 ( A ) आणि 351 ( 2 ) प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला. ज्योतिष कार्यालयातील कर्मचारी नीरज जाधव याच्यावर गुन्हा दाखल असल्याची माहिती माहिती आहे. 

कॅप्टन खरात प्रकरणात SIT ची स्थापना

कॅप्टन खरात प्रकरणात विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली असून, तेजस्वीनी सातपुते यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. कॅप्टन खरात सध्या नाशिक क्राइम ब्रँच च्या ताब्यात आहेत. 24 मार्चपर्यंत कॅप्टन खरात याला पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.  SIT स्थापन झाल्याने कॅप्टन खरातचे आणखी कारनामे उघड होण्याची शक्यता आहे. 

मिरगावमधील फार्म हाऊसवर छापा

स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरातच्या मिरगावमधील फार्म हाऊसवर रात्री उशिरा क्राईम ब्रँचने छापा टाकला, खरातच्या मिरगाव मधीलफार्म हाऊसमधून महत्त्वाचे दस्तावेज पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. खरातच्या मालमत्ता आणि अन्य काही महत्त्वाचे कागदपत्र पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तर खरातच्या फॉर्म हाऊसमधून एक पिस्तूल देखील पोलिसांनी जप्त केलं आहे. एक पिस्तूल आणि काही वापरलेले तर काही न वापरलेले काडतूस देखील पोलिसांना सापडल्याची पोलीस सूत्रांची माहिती आहे. 

रुपाली चाकणकरांची पोस्ट

शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेक जण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत.कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही,आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलिस तपासावर माझा पुर्ण विश्वास आहे अशी पोस्ट रुपाली चाकणकर यांनी केली आहे. अशोक खरात यांचे पाय धुतानाचा त्यांचा व्हिडीओ समोर आला आहे. तसंच त्यांच्या संस्थेच्या सदस्यपदी त्यांची नियुक्ती झाली होती. 

About the Author
Tags:
Devendra Fadnaviscaptain Ashok Kharat

