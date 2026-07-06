/नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये ढगफुटी? मुख्यमंत्र्यांच्या आपत्कालीन बैठकीनंतर सर्वात मोठा इशारा

वादळी वाऱ्यासह राज्यात पावसाने कहर केला आहे. अनेक शहरांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक महामार्ग ठप्प झाले आहेत. गावांचा संपर्क तुटला, दुकानांसह घरात पाणी शिरलं आहे. नागरिकांचे हाल होत आहेत. इंद्रायणी नदीवरील 4 पूल पाण्याखाली वारकऱ्यांनाही आंळदीऐवजी पुण्यात येण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. मुंबईसह वसई-विरार, ठाणे, नवी मुंबई, कोल्हापूर, चाकण अगदी कोकणात पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. रस्त्यांना नद्याचे रुप आलं आहे. अशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपत्कालीन बैठकीनंतर मोठा इशारा दिला आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये ढगफुटी?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील प्रमुख जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून राज्यातील पावसाचा आढावा घेतला. या आपत्कालीन बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील काही तास राज्यासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे आहेत. नाशिकमध्ये मंगळवारी (७ जुलै) ढगफुटी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्र्यंबकेश्वर परिसरावर निसर्गाचे रौद्ररुप दिसण्याची शक्यता आहे. या इशारानंतर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर अलर्ट मोडवर आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, त्या प्रकारचे निर्देश आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. ही मोठी ढगफुटी असू शकते, जवळपास 300 मिमी पाऊस ढगफुटीमुळे या भागात होऊ शकते, असा अंदाज आहे. नाशिकच्या बऱ्याच मोठ्या भागात ढगफुटी होऊ शकते, त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने तयारी केलीय. नाशिक शहर किंवा नाशिक जिल्हा या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे ढगफुटीमुळे जी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्याची पडताळणी करून बऱ्याचशा उपायोजना करण्यात आल्या आहेत. यावर आपल्याला अतिशय करडी नजर ठेवावी लागणार आहे, असंही ते यावेळी म्हणालेत.