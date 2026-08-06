'भेट द्यायची नव्हती तर बोलावलं कशाला?' राज ठाकरेंच्या भेटीशिवायच परतलेल्या सुवर्णपदक विजेता खेळाडूचा संताप!

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकणारे खेळाडू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी तब्बल दोन ते अडीच तास प्रतीक्षा करावी लागल्याचा दावा समोर आला आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरही भेट न झाल्याने दोघांनीही नाराजी व्यक्त करत तेथून निघून जाण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेनंतर राजकीय आणि क्रीडा क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले असून, मनसेकडून अधिकृत भूमिका काय मांडली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेते दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे नियोजित भेटीसाठी राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. मात्र, त्यांना बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली. सुमारे दोन ते अडीच तास उलटल्यानंतरही भेट न झाल्याने दोघांनी नाराजी व्यक्त केली आणि कोणालाही न भेटता तेथून निघून गेले.
दीर्घकाळ प्रतीक्षा करूनही भेट न झाल्याने दिलीप गावित आणि प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "जर भेट देण्याचा विचारच नव्हता, तर आम्हाला बोलावलेच कशाला?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, नियोजित वेळेनुसार बोलावूनही इतका वेळ थांबवणे हे योग्य नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक निघून जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तेथे उपस्थित मनसे पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी काही वेळ आणखी थांबण्याची विनंती केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, दीर्घ प्रतीक्षेमुळे नाराज झालेल्या दोघांनीही थांबण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि तेथून माघारी परतले.
माध्यमांशी बोलताना प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी सांगितले की, राज ठाकरे हे महाराष्ट्रातील मोठे राजकीय नेते आहेत, याबद्दल शंका नाही. मात्र, देशासाठी पदके जिंकणाऱ्या खेळाडूंनाही सन्मान मिळायला हवा. भारताचा तिरंगा उंचावणाऱ्या खेळाडूला इतका वेळ प्रतीक्षा करावी लागणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या घटनेनंतर क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित अनेकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. देशाचे आणि महाराष्ट्राचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूला असा अनुभव आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावरही या घटनेवर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, खेळाडूंचा सन्मान राखला जावा, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर मनसेकडून अधिकृत स्पष्टीकरण येणे अद्याप बाकी आहे. दिलीप गावित आणि प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी केलेल्या दाव्यांवर पक्षाची भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळासह क्रीडा क्षेत्राचेही लक्ष लागले आहे. संबंधित सर्व बाजूंची भूमिका समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.