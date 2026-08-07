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भंडारा हादरला! 4 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न, आरोपीने स्वत:लाच जखमी केलं अन्...; रात्री हॉस्पिटलाबाहेर तुफान गर्दी

अनेक तास या नाट्यमय घडामोडी सुरु होत्या. रात्री उशीरा स्थानिकांनी हॉस्पिटलाबाहेर मोठी गर्दी केल्याचं दिसून आलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:08 AM IST
भंडारा हादरला! 4 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न, आरोपीने स्वत:लाच जखमी केलं अन्...; रात्री हॉस्पिटलाबाहेर तुफान गर्दी
Image Credit: आरोपीविरोधात अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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