/तुकाराम मुंढेंच्या खात्याकडून धाड टाकल्याचा बनाव, 10 लाख मागितले; 1 चूक भोवली! चोरांना रंगेहाथ पकडल्याचा थरार

नाशिकमध्ये आयएएअस अधिकारी तुकाराम मुंढेंची अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यापासून हा विभाग चांगलाच चर्चेत आहे. धडक कारवाया, भेसयुक्त मालावरील जप्तीमुळे एफडीएचं कौतुक होत असतानाच या कारवाईचा गैरफायदाही घेतला जात आहे. मुंढेंच्या एफडीए विभागातील अधिकारी असल्याचं सांगून चक्क 10 लाख रुपयांची खंडणी एफडीएच्या तोतया अधिकाऱ्यांनी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या टोळीने टोळीने पानटपरी चालकाकडून 10 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी त्यांना रंगेहाथ पकडले आहे. ही घटना 22 जून 2026 रोजी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. या तोतया अधिकाऱ्यांनी एक चूक केल्याने ते पोलिसांच्या तावडीत सापडले. नेमकं घडलं काय ते पाहूयात...
नाशिक रोड येथील शिवाजीनगर बसस्थानकाजवळ जेल रोड परिसरात राहणारे 55 वर्षीय दीपक बोराडे यांची ‘शिवनेरी’ नावाची पानटपरी आहे. दीपक यांच्या पानटपरीवर इनोवा इर्टिगा गाडीतून सहाजण अचानक पोहोचले. टोळीतील सदस्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता पानटपरीवर धाड टाकल्याप्रमाणे कारवई सुरु केली. या लोकांनी स्वतःला अन्न व औषध प्रशासन (FDA) चे अधिकारी असल्याचे सांगितले. “तुम्ही गुटखा विक्री करत असल्याची माहिती मिळाली आहे” असे सांगत या टोळीतील सदस्यांनी झडती घेण्याचा प्रयत्न केला. ओळखपत्र मागितल्यावर दुरून कथित ओळखपत्र दाखवले. एका सदस्याने स्वतःला पत्रकार असल्याचे सांगत मोबाईलवर चित्रीकरण सुरू केले.
मग त्यांनी हे प्रकरण दाबायचे असेल तर 10 लाख रुपये द्या असं सांगितलं. “कारवाई टाळायची असेल तर 10 लाख द्या” असे सांगितले. बोराडे यांनी एवढे पैसे देणं शक्य नसल्याचं सांगत फोनवर बोलण्याचे नाटक करत पाच लाख रुपयांवर तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला. यावर या टोळीने होकार दर्शवल्यानंतर दीपक बोराडे यांना संशय आला. त्यांनी स्थानिक पत्रकार संदीप नवसे यांना फोन करून बोलावले. नवसे यांनी संशयितांची चौकशी केली आणि त्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने तत्काळ उपनगर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला. पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि सर्व सहाजणांना रंगेहाथ अटक केली.
चौकशीत त्यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नव्हती. सुरुवातीला एफडीए अधिकारी असल्याचा दावा केल्यानंतर नंतर “आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहोत” असे घूमजाव केले. दीपक बोराडे यांच्या तक्रारीवरून उपनगर पोलिस ठाण्यात खंडणी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणामध्ये पुढील तपास सुरू आहे.
अटक करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये तीन महिला आणि तीन पुरुषांचा समावेश आहे. हे सर्वजण ठाणे, घाटकोपर आणि डोंबिवली भागातील रहिवासी आहेत. सुनील गजानन मालुसरे (घाटकोपर), शरद रामचंद्र गायकर (दिवा, ठाणे), शरद भगवान पाटील (डोंबिवली), गौरी महेश बर्डे (ठाणे), सरिता संजय मोरे (पूर्व ठाणे) आणि सरला शरद गायकर (दिवा, ठाणे) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. ते ज्या कारमधून आलेले ती इनोवा इर्टिगा कारही जप्त करण्यात आली आहे.