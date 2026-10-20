/अर्धनग्नावस्थेत तिला बसवलं अन्... डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून पनवेलवरुन नाशिक गाठलं; मानवी कवटी, बालाजी मंदिर, पैशांचा पाऊस पाडतो सांगून...

नाशिकमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पैशांचा पाऊस पाडतो असं सांगून एका महिलेची भोंदू बाबाने फसवणूक केल्याचं उघड झालं असून या प्रकरणामध्ये या भोंदूने महिलेला लाखो रुपयांचा गंडा घतला आहे. आरोपी भोंदू बाबाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नेमकी ही फसवणूक कशी करण्यात आली याचा तपशील समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकमधील या भोंदू बाबाने ज्या महिलेला गंडा घातला ती पनवेलमध्ये वास्तव्यास आहे. या प्रकरणातील भोंदू बाबाचं नाव अरुण धोंडू पाटील असं असून त्याने पीडितेकडून तब्बल साडेसात लाख रुपये उकळल्याचं समोर आलंय. या आरोपीने गंगापूर रोडवरील बालाजी मंदिर परिसरामध्ये अघोरी पूजाविधी केल्याचा आरोप केला जात आहे. पीडित महिलेला अर्धनग्न अवस्थेत बसवून पूजा केल्याचं समोर आलं आहे. ही अघोरी पूजा करण्यासाठी मानवी कवटी आणि बोकडाच्या बळीचा वापर करण्यात आल्याचं आरोपांमध्ये म्हटलं आहे.
ज्या दिवशी ही पूजा करण्यात आली त्या दिवशी या पीडितेच्या डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून तिला पनवेलवरुन नाशिकला आणलं गेलं. त्यानंतर अर्धनग्नावस्थेत बसवून तिच्यासमोर अघोरी पूजा करण्यात आली. मात्र यानंतरही पैशांचा पाऊस पडला नाही हे लक्षात आल्यानंतर आपण फसवलो गेल्याचं महिलेला कळून चुकलं. ही महिला त्यावेळी काहीही आक्षेप न घेता तिथून निघाली.
मात्र नंतर तिने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मदतीने गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. जादूटोणाविरोधी कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस आता या भोंदूने इतरही महिलांना अशाप्रकारे फसवलं आहे का? त्याने अशापद्धतीने आतापर्यंत किती माया गोळा केली आहे याचा शोध घेत आहेत.
विशेष म्हणजे नाशिकमध्येच काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण देशाला हादरवणारं अशोक खरात या भोंदू बाबासंदर्भातील प्रकरण समोर आल्यानंतरही महिला अशा बाबांच्या जाळ्यात अडकत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. पैशांचा अधिक परतावा, आयुष्यातील अनेक प्रश्नांची उत्तर, शंकांचं निराकरण यासारख्या गोष्टींच्या माध्यमांमधून भोंदू बाबांकडून महिलांना गंडा घातला जातो. त्यामुळे महिलांना सावध राहणं आवाहन केलं जात असतानाही अनेकदा या महिला अशा प्रलोभनांना बळी पडताना दिसतात.