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अर्धनग्नावस्थेत तिला बसवलं अन्... डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून पनवेलवरुन नाशिक गाठलं; मानवी कवटी, बालाजी मंदिर, पैशांचा पाऊस पाडतो सांगून...

भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र काही महिन्यांपूर्वी हादरुन गेला होता. त्यानंतर अशा भोंदू बाबांपासून महिलांनी सावध राहायला हवं असं अनेक व्यासपीठांवरुन बोललं गेलं. मात्र त्यानंतरही अनेक महिला या भोंदूंच्या जाळ्यात अडकताना दिसत असून असाच एक प्रकार पुन्हा नाशिकमधून समोर आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 20, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 11:06 AM IST
अर्धनग्नावस्थेत तिला बसवलं अन्... डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून पनवेलवरुन नाशिक गाठलं; मानवी कवटी, बालाजी मंदिर, पैशांचा पाऊस पाडतो सांगून...
Image Credit: महिलेने तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हा नोंदवला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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अर्धनग्नावस्थेत तिला बसवलं अन्... डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून पनवेलवरुन नाशिक गाठलं; मानवी कवटी, बालाजी मंदिर, पैशांचा पाऊस पाडतो सांगून...
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