/₹10 लाख द्या ₹30 लाख न्या... लाटणं, रसायन अन् बंगला... तळेगावमधील छाप्यातला प्रकार पाहून पोलिसही थक्क

तळेगावमध्ये पोलिसांनी एक मोठी कारवाई केली असून एका बंगल्यामध्ये बनावट नोटा बनवण्याचं सुरु असलेलं रॅकेट उध्वस्त करण्यात आलं आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक केली आहे. बनावट नोटांच्या कारखान्यावर छापा मारुन ग्रामीण पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतानाच नोटा बनवण्याचं साहित्यही जप्त केलं आहे.
पोलिसांना ज्या तळेगावमध्ये ही कारवाई केली ते पुण्याजवळचं तळेगाव नसून नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर रोडवरील तळेगाव आहे. या ठिकाणी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी बनावट नोटांच्या कारखान्यावर छापा टाकून लाखो रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. नोटा छापण्याचं साहित्य आणि सामग्री सह दोघांना पोलिसांनी या कारखान्यातूनच अटक केली. नोटा छापण्याच्या रॅकेट प्रकरणात नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी अन्य तीन आरोपींनाही अटक केली.
त्र्यंबकेश्वर रोडवरील तळेगाव गावात एका बंगल्यात नोटा छापण्याचा अड्डा सुरू होता. नाशिक ग्रामीण विभागाचे पोलीस अधीक्षक डॉ. डी एस स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी ही मोठी कारवाई केली. या ठिकाणी चलनी नोटा तयार करण्यासाठी त्या एका विशिष्ट केमिकलमध्ये बुडवून, नोटांची शाई कागदावर वटवून त्या तयार केल्या जात होत्या. दहा लाख रुपयांच्या चलनी नोटांच्या बदल्यात तीस लाख रुपयांच्या बनावट नोटा देताना पोलिसांनी ही कारवाई केली.
पोलिसांनी या कारखान्यावर आरोपींना अटक केल्यानंतर बनावट नोटा कशा बनवतात याचं त्यांनी प्रात्यक्षित पोलिसांना दाखवलं. रसायनामध्ये बडवून नोटेच्या आकारात कापलेल्या पांढऱ्या कागदावर नोटेवरील प्रिंटची डिझाइन चढवली जायची. पुढे याच कागदावर मागील बाजूलाही अशीच प्रक्रिया करुन लाटण्याच्या मदतीने नोट दाबून घेतली जायची. त्यानंतर यावर विशिष्ट रसायन लावलं जायचं. नंतर या नोटा वाळत ठेवल्या जायच्या.
या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी तेलंगणमधील दोघांना अटक केली आहे. यापैकी एकाचं नाव अमरेश्वर आईथा असं असून दुसऱ्याचं नाव दासरी सत्यइ असं आहे. त्याप्रमाणे तळेगावमधील गोकुळ दाते आणि हिरामण दाते या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली आङे. या शिवाय सातपूरमधील मच्छिंद्र घनदाट या व्यक्तीलाही बनावट नोटांप्रकरणी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे.
मार्च आणि फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मालेगाव पोलिसांनी 500 रुपयांच्या बनावट नोटा छापून चलनात आणणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथून एकूण पाच जणांना अटक केली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी संतोष केलास्कर हा छत्रपती संभाजीनगरमधील ग्राफिक डिझायनर असून तो 200 नोटा छापून 16500 रुपयांना विकत होता. डिसेंबर महिन्यामध्ये सटाणा पोलिसांनी ताहाराबाद रस्त्यावरील पेट्रोल पंपाजवळ कारवाई करत 15 हजार रुपये मूल्य असलेल्या 500 रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. याचबरोबर 7 मोबाईल आणि एक कार असा एकूण 4 लाख 35 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणामध्ये ताहाराबाद, अंतापुर, जायखेडा येथून सात संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.