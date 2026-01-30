English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नाशिकमध्ये उपसरपंचाने केली पत्नीची हत्या; हत्येचे कारण जाणून पोलिस हादरले

नाशिकमध्ये उपसरपंचाने पत्नीची हत्या केली. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 30, 2026, 03:54 PM IST
नाशिकमध्ये उपसरपंचाने केली पत्नीची हत्या; हत्येचे कारण जाणून पोलिस हादरले

Nashik Crime News : उपसरपंचाने पत्नीती हत्या केली आहे. नाशिकमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली  आहे. पोलिस तपासात हत्येमागे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपी उपसरपंचाला अटक केली आहे.  

नाशिमधीस कळवण तालुक्यातील साकोरेपाडा येथे ही घटना घडली आहे. जयराम महारु पवार असे आरोपी संरपचाचे नाव आहे. जयराम महारु पवार याने दारूच्या नशेत आपल्या पत्नीचा खून केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. साकोरे पाडा या गावात बातमी पसरताच नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली

साकोरेपाडा येथील उपसरपंच जयराम महारु पवार ( वय 65 ) आणि त्यांची पत्नी जिजाबाई जयराम पवार (वय 60) यांच्यात सतत वाद होत होता.  पती अती प्रमाणात दारू पित असल्यामुळे दोघांमध्ये नेहमीच वाद होत होते.  मध्यरात्रीच्या सुमारास नेहमी प्रमाणे यांच्यात कडाक्याचे भांडण झाल्याने दारूच्या नशेत असलेल्या जयराम पवार याने पत्नी जिजाबाई झोपेत असतांना तिच्यावर धारदार शस्त्राने वार करून खून केला.  पत्नीचा खून केल्यानंतर जयरामने घरात असलेले पिकासाठी आणलेले किटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंत्तर जयरामला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती ठीक आहे.

मुलाने जन्मदात्या आईचा जीव घेतला

उदगीर तालुक्यातील करखेली गावात माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली आहे. केवळ दारूच्या पैशांसाठी व्यसनी मुलाने जन्मदात्या आईचा अत्यंत क्रूरपणे खून केल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. करखेली येथील 65 वर्षीय यासीनबी मुंजेवार यांना त्यांचा मुलगा सैलानी मुंजेवार याने दारूसाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत, केस धरून डोके जमिनीवर आदळले. या अमानुष मारहाणीत यासीनबी यांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी आरोपी मुलाला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. आई–मुलाच्या नात्यालाच काळिमा फासणाऱ्या या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

