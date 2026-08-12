/जळगावात भयंकर हत्याकांड; आईने गळा आवळला, अल्पवयीन मुलाने...; माय-लेकाने मिळून रचला कट

जळगाव जिल्ह्यात एक धक्कादायक हत्याकांड उघडकीस आले आहे. आईव मुलाने संगनमताने वडिलांचीच निर्घृणपणे हत्या केली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. जळगावच्या चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा घटनाक्रम घडला असून कौटुंबिक वादातून आई व मुलाने वडिलांची हत्या केल्याची माहिती मिळतेय. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी आई व मुलाला अटक केली आहे. तर, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
जळगावच्या चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आंबेहोल येथे गहाण ठेवलेली मोटर सायकल सोडविण्यासाठी पैसे मागण्याच्या वादातून आई आणि तिच्या 17 वर्षीय मुलाने पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मयत पतीचे नाव करणसिंग रामसिंग पवार असं आहे.
मयत करणसिंग रामसिंग पवार यांनी गहाण ठेवलेली मोटारसायकल सोडवण्यासाठी पत्नी अरुणाबाई करणसिंग पवार यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. यावेळी अल्पवयीन मुलानेही वादात हस्तक्षेप केला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या वादातून अरुणाबाई यांनी दोरीने करणसिंग यांचा गळा आवळला, तर 17 वर्षीय मुलाने सायकलच्या पंपाने त्यांच्या डोक्यावर मारहाण केली. यात करणसिंग यांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, करणसिंग यांचा याआधी देखील दारू पिऊन त्रास देणे तसेच परस्पर जमीन विकल्याच्या कारणावरून कुटुंबात वाद सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. खून झाल्याची माहिती मिळताच चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणी अरुणाबाई पवार आणि त्यांच्या 17 वर्षीय मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील कोलदरे गावात एका क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या वादातून सुमन काळे या महिला गंभीर जखमी झाल्या होत्या. उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. घराच्या कंपाउंडमध्ये बांधून ठेवलेल्या पिशवीवरून हा वाद उफाळून आला होता. या किरकोळ कारणावरून गौरव काळे याने लोखंडी पाईपने सुमन काळे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना अमानुष मारहाण केली. या प्राणघातक हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या सुमन काळे यांचा पुण्यात उपचारादरम्यान मध्यरात्री मृत्यू झाला
या घटनेप्रकरणी घोडेगाव पोलीस ठाण्यात आरोपी गौरव काळे याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर पवार या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.