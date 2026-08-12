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जळगावात भयंकर हत्याकांड; आईने गळा आवळला, अल्पवयीन मुलाने...; माय-लेकाने मिळून रचला कट

जळगावच्या चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आंबेहोल येथे गहाण ठेवलेली मोटर सायकल सोडविण्यासाठी पैसे मागण्याच्या वादातून आई आणि तिच्या १७ वर्षीय मुलाने पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:43 PM IST
जळगावात भयंकर हत्याकांड; आईने गळा आवळला, अल्पवयीन मुलाने...; माय-लेकाने मिळून रचला कट
Image Credit: dispute between husband and wife over money mother and son ended father in Chalisgaon jalgaon

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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