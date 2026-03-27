'भोंदू' अशोक खरातच्या मंदिरावर सरकारी निधीची उधळण? नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधींची 'खरात'?

Government Funding to Ashok Kharat Temple: नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील ''भोंदू'' खरात याच्या ईशान्येश्वर मंदिरावरून आता नवा वाद पेटला आहे. या मंदिरासाठी खास बंधारा बांधण्यात आला असून भक्तांच्या सोयीसाठी असणारा सरकारी निधी चक्क एका वादग्रस्त व्यक्तीने उभारलेल्या मंदिरासाठी खर्च करण्यात आला आहे. ''क'' वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळवण्यासाठी असणारे कडक नियम धाब्यावर बसवून विविध खात्यातून कोट्यावधींची खरात कशी झाली ? तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने ही मेहेरबानी झाली का? पाहूया आमचा हा विशेष रिपोर्ट..
"नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव. येथे ''भोंदू'' खरात याने ईशान्येश्वर मंदिर उभारले. भाविकांची श्रद्धा आणि भावनांशी खेळणाऱ्या अशा वादग्रस्त संस्थानांना सरकारी तिजोरीतून लाखांची नव्हे, तर कोटींची खिरापत वाटली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे या विभागातून मंदिराच्या नावाने थेट खरातच्या फार्म हाऊस च्या हिरवाईसाठी पैशांची उधळण करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर बंधाऱ्यावरील गेट काढून खरातने थेट बंधाऱ्याची उंची बेकायदेशीरपणे सुद्धा वाढवून घेतली आहे. पाणीपुरवठा विभागातून तीस लाख रु खर्च करून मिरगाव गावाच्या नावाने पाण्याची टाकी बांधून घेतली. मात्र गावाला पाणी मिळालेलच नाही . यातून फुललेली खराच्या फार्म हाऊस मधील अंबाबाग...गौण खनिज मधून एक कोटी रु निधी घेऊन रस्ता बनवला मात्र तो केवळ आपल्या फार्म हाऊस पर्यंत
खरातची इतकी दहशत होती की निधी मिळवण्यासाठी त्याने आपल्या मंदिराला इतिहास नसताना क वर्ग दर्जा मिळवून दिला. यासाठी खोटी कागदपत्रे, दररोज पाच ते दहा लोकांपेक्षा अधिक लोक येत नसताना दररोज 300 ते 500 भाविक येत असल्याचे दाखवले.पर्यटन विभागाने या मंदिराच्या विकासासाठी तब्बल 1 कोटी 5 लाख 83 हजार रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आणि तो खर्चही झाला.
* सभामंडप बांधकाम: 36.20 लाख
* भक्त निवास: 12.53 लाख
* चेजिंग रूम व प्रसाधनगृह: 21 लाख (अंदाजे)
* पेव्हिंग ब्लॉक व सुशोभीकरण: 4.91 लाख
* जीएसटी (18 टक्के) व इतर खर्च: सुमारे 26 लाख
* एकूण निधी: 105.83 लाख (2 कोटी 5 लाख)
पण प्रश्न फक्त निधीचा नाही, तर तो ज्या पद्धतीने दिला गेला त्या नियमांचा आहे. शासनाच्या नियमानुसार, कोणत्याही देवस्थानला ''क'' वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळवण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागते.
दररोज किमान 200 ते 500 भाविकांची उपस्थिती असावी लागते. यात्रा-उत्सवात ही संख्या १ लाखाच्या पुढे जाणे आवश्यक असते. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून तसे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.मात्र, खरातच्या या मंदिराला हा दर्जा देताना या नियमांचे पालन झाले का? की केवळ राजकीय दबावापोटी स्थानिक प्रशासनाने हा निधी वितरित केला?
जलसंपदा मंत्र्यांनी पाण्याचे आरक्षण रद्द केले असले तरी एका खाजगी आणि वादग्रस्त व्यक्तीच्या मालकीच्या मंदिराला ''सिद्धक्षेत्र'' म्हणून कोणी ठरवले? आणि सरकारी पैशांची ही उधळण नेमकी कोणाच्या फायद्यासाठी केली गेली याचा तपास होणे आवश्यक आहे