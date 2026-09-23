/स्वाती आणि निलेश यांच्यात फोनवर चॅटिंग; त्या दिवशी...; डॉ. मनीषा जेजूरकर मृत्यू प्रकरणी नवे खुलासे? 6 मार्चला काय घडलं? होणार मोठे खुलासे

डॉ. मनीषा जेजूरकर मृत्यू प्रकरणातील तपासाला आता डिजिटल पुराव्यांची जोड मिळाली आहे. या प्रकरणातील डॉ. नीलेश जेजूरकर आणि डॉ. स्वाती चव्हाण यांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, दोघांचीही रवानगी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी दोघांचे मोबाइल फोन जप्त केले असून, त्यातील चॅटिंग आणि अन्य डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू केली आहे.
स्वाती चव्हाण आणि निलेश जेजुरकर यांचे फोनवर झालेले संभाषण आणि चॅटिंग आणि इतर डिजिटल माहिती महत्वाची ठरणार आहे. यामुळे पोलिसांनी आता दोघांचे मोबाईल फोन तपासासाठी जप्त केले आहेत. दोघांचे मोबाईल फोन फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहेत. मोबाइल फोनमधील संभाषण, चॅटिंग आणि इतर डिजिटल माहितीची फॉरेन्सिक तपासणी केली जात आहे. या तपासणीचा अहवाल प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे फॉरेन्सिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार पोलिसांकडून पुन्हा पोलिस कोठडीची मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे आता तपास यंत्रणेचे लक्ष मोबाइलमधून समोर येणाऱ्या डिजिटल पुराव्यांकडे लागले आहे.
डॉ. नीलेश जेजूरकर चार दिवस, तर डॉ. स्वाती चव्हाण एक दिवस पोलिस कोठडीत होत्या. पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. चौकशीदरम्यान संशयित आरोपी अपेक्षित सहकार्य करत नसल्याच पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. पोलीस कोठडीचा हक्क राखीव ठेवत न्यायालयाने संशयित आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
डॉ. नीलेश जेजूरकर हे डॉ. मनीषा जेजूरकर यांचे पती आहेत. पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डॉ. मनीषा जेजुरकर या प्रकरणातील तक्रारीत डॉ. स्वाती चव्हाण यांच्या नावाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
गंगापूर रोड परिसरातील रेवती ब्ल्यू अपार्टमेंटमध्ये 6 मार्च 2026 रोजी डॉ. मनीषा जेजूरकर यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या बहिणी रोहिणी थोरात यांच्या तक्रारीवरून डॉ. नीलेश जेजूरकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तक्रारीत डॉ. मनीषा यांना मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच डॉ. नीलेश जेजूरकर आणि डॉ. स्वाती चव्हाण यांच्या संबंधांबाबतही उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे.
डॉ. मनीषा जेजुरकर प्रकरणात डॉ. नीलेश जेजूरकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी नाशिक सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. नाशिक न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या अर्जात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना नाशिकच्या द्वारका सर्कल येथून अटक केली.
मोबाइलमधील चॅटिंग, संभाषण आणि अन्य डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सध्या सुरू आहे. या तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर प्रकरणातील पुढील तपासाची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डॉ. मनीषा जेजूरकर मृत्यू प्रकरणात आता फॉरेन्सिक तपासातून कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.