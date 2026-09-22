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'दोन्ही आरोपींमध्ये प्रेमसंबंध होते असं मान्य केलं, मग मृत व्यक्तीला काय...'; डॉ. मनिषा जेजुरकर प्रकरणी आरोपीच्या वकिलांचं विधान

6 मार्च 2026 रोजी नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील डीके नगर येथील राहत्या फ्लॅटमध्ये 40 वर्षीय मनीषा यांनी स्वत:ला संपवलं अन् त्यांच्या दोन मुली आईला कायमच्या परक्या झाल्या.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:02 AM IST
'दोन्ही आरोपींमध्ये प्रेमसंबंध होते असं मान्य केलं, मग मृत व्यक्तीला काय...'; डॉ. मनिषा जेजुरकर प्रकरणी आरोपीच्या वकिलांचं विधान
Image Credit: प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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