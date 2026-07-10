स्वामी समर्थांची प्रतिमा असलेल्या पैठणीची अनोखी गोष्ट, येवल्यावरुन थेट दुबईत; 'देऊळ बंद 2' पाहिला अन्...

नाशिक | सुदर्शन खिल्लारे (झी 24 तास प्रतिनिधी) : कलेला भक्तीची जोड मिळाली, तर त्यातून अविस्मरणीय कलाकृती जन्माला येते... आणि येवल्यातील एका पैठणी विणकराने हे पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले आहे. 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट पाहून प्रेरित झालेल्या दुबईतील एका स्वामीभक्ताने थेट येवल्यातील पैठणी कारागिराला एक अनोखी ऑर्डर दिली. पैठणीच्या साडीवर श्री स्वामी समर्थांची प्रतिमा साकारण्याची विनंती या ग्राहकाने केली. या आव्हानात्मक कामाला येवल्याच्या कारागीराने न्याय देत आपल्या हस्तकलेतून पदरावर साकारली स्वामी समर्थांची देखणी प्रतिमा! ही विशेष पैठणी आता दुबईत पोहोचली आहे.
जगभरात आपल्या कलाकुसरीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या येवल्याच्या पैठणीने आता भक्ती आणि कलेचा सुंदर संगम घडवून आणला आहे. 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट पाहिल्यानंतर दुबई येथे वास्तव्यास असलेले स्वामी भक्त कौस्तुभ कमलापुरकर यांनी येवल्यातील पैठणी कारागीर चेतन धसे यांच्याशी संपर्क साधला. पैठणीच्या साडीच्या पदरावर श्री स्वामी समर्थांची प्रतिमा साकारण्याची त्यांची इच्छा होती.
ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे सोपे नव्हते. मात्र पारंपरिक हातमागावरील कौशल्य आणि बारकाईच्या मेहनतीच्या जोरावर चेतन धसे यांनी पैठणीच्या पदरावर श्री स्वामी समर्थांची आकर्षक प्रतिमा विणून तयार केली. अनेक दिवसांच्या परिश्रमानंतर ही अनोखी पैठणी साकार झाली. त्यानंतर ती सुरक्षितपणे दुबई येथे कौस्तुभ कमलापुरकर यांच्याकडे पाठवण्यात आली. या अनोख्या कलाकृतीमुळे येवल्याच्या पैठणी कलेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी एक नवी ओळख मिळाली आहे.
पारंपरिक पैठणीमध्ये भक्ती, कला आणि आधुनिक विचारांचा संगम घडवत येवल्यातील कारागिरांनी आपल्या कौशल्याची पुन्हा एकदा जगाला प्रचिती करून दिली आहे. भक्ती, कला आणि परंपरेचा अनोखा संगम घडवणारी ही पैठणी सध्या सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. येवल्यातील पैठणी कारागिरांच्या हातातील जादू पुन्हा एकदा सातासमुद्रापार पोहोचली आहे.
प्रवीण तरडे लिखित आणि दिग्दर्शित 'देऊळ बंद 2' (Deool Band 2) या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या चित्रपटाने जगभरातून 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. चित्रपटाने जवळपास 101 कोटी रुपये कमवले आहेत. या कामगिरीसह 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट 'सैराट' आणि 'राजा शिवाजी' नंतर 100 कोटींचा टप्पा पार करणारा मराठी चित्रपटसृष्टीतील तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे.