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स्वामी समर्थांची प्रतिमा असलेल्या पैठणीची अनोखी गोष्ट, येवल्यावरुन थेट दुबईत; 'देऊळ बंद 2' पाहिला अन्...

पारंपरिक पैठणीमध्ये भक्ती, कला आणि आधुनिक विचारांचा संगम घडवत येवल्यातील कारागिरांनी आपल्या कौशल्याची पुन्हा एकदा जगाला प्रचिती करून दिली आहे.

Edited By:Swapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:50 AM IST
स्वामी समर्थांची प्रतिमा असलेल्या पैठणीची अनोखी गोष्ट, येवल्यावरुन थेट दुबईत; 'देऊळ बंद 2' पाहिला अन्...
Image Credit: येवल्यातून दुबईला पोहोचली ही पैठणीSource: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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