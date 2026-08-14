/नाशिकला पुन्हा एकदा भूकंपाचे धक्के; 3.5 रिश्टल स्केल तीव्रतेचा भूकंप, सतत होणाऱ्या भूकंपामागील नेमकं कारण काय? समजून घ्या

नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा एकदा भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. नाशिकच्या कळवण पश्चिम पट्ट्यात आंबुर्डी , अभोणा, कनाशी, वेरूळ, अंबापूर या ठिकाणी भूकंपचे सौम्य धक्के बसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. रात्री 12 वाजून 6 मिनिटांनी भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवल. 3.5 रिष्टल स्केलचा हा भूकंप असल्याचं समजत आहे. यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
मालेगावातील मसगा महाविद्यालयात राष्ट्रीय भूकंपमापक विज्ञान केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. देशातील हे 175 वे, तर महाराष्ट्रातील 17 वे कायमस्वरूपी केंद्र आहे. या केंद्रातून भूकंपाच्या हालचालींची ‘रिअल टाइम’ नोंद होणार असून, डेटा थेट नवी दिल्लीला पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाला मोठी मदत होणार असून, मालेगाव देशाच्या भूकंपीय निरीक्षणाच्या नकाशावर महत्त्वाचे केंद्र ठरणार आहे.
नाशिकच्या ग्रामीण भागात जमिनीची धडधड अजूनही सुरूच आहे. गेल्या दीड महिन्यात नाशिकच्या ग्रामीण भागाला भूकंपाचे तब्बल 64 सौम्य धक्के जाणवलेत. 1.6 पासून 4.3 रिश्टर स्केलपर्यंतच्या या धक्क्यांनी पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी आणि कळवण परिसरातील नागरिकांची चिंता वाढवली Eus. काही ठिकाणी घरांमध्ये तडे गेलेत, तर पेठ तालुक्यात एका शाळेची इमारतही कोसळलीय.. भूगर्भात नेमकं काय सुरू आहे? या धक्क्यांमागचं कारण काय? आणि या हालचाली मोठ्या भूकंपाचा इशारा आहेत का?
गेल्या जुलै महिन्यापासून नाशिकच्या भूगर्भात सातत्याने हालचाली नोंदवल्या जात आहेत. नाशिकच्या पूर्व-पश्चिम दिशेला जमिनीखाली सुमारे 30 किलोमीटरचा फॉल्ट झोन असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या परिसरात भूकंपाचे केंद्रबिंदूही तुलनेने उथळ आहेत. सुमारे 5 किलोमीटर खोलीवर केंद्रबिंदू आढळत असल्याने हादरे जमिनीवर अधिक तीव्रतेने जाणवतात.
या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची यंत्रणा आता अधिक सक्रिय करण्यात आलीय. त्र्यंबक.. मेरी.. हरणबारी.. सुरगाणा आणि मालेगाव या ठिकाणी भूकंपमापन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या यंत्रणांच्या माध्यमातून जमिनीतील सूक्ष्म हालचाली नोंदवल्या जात आहेत. अगदी बारीक कंपनही टिपले जात आहेत. त्यामुळे भूकंपाच्या हालचालींचा सातत्याने मागोवा घेणं शक्य होतंय.
या भूकंपांच्या मालिकेकडे प्रशासनाचं लक्ष आहे. भूगर्भात साचलेला अतिरिक्त दाब या छोट्या धक्क्यांच्या माध्यमातून कमी होत असल्याचं शास्त्रज्ञांचं मत आहे. म्हणजेच हे धक्के म्हणजे भूगर्भातील ताण कमी होण्याची एक प्रक्रिया असू शकते. मात्र त्यातून भविष्यात नेमकी कोणती हालचाल होईल याचा ठाम अंदाज बांधणं शक्य नाही.