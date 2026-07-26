/महाराष्ट्रात चाललंय काय? 24 तासांत 3 जिल्ह्यांत भूकंपाचे हादरे, नागरिकांमध्ये घबराट

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मागील काही दिवसापासून सतत भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. शनिवारी हिंगोलीत संध्याकाळच्या सुमारास पुन्हा एकदा भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला होता. त्यानंतर नाशिकही भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले आहे. रात्री व मध्यरात्री असे दोनदा नाशिकच्या विविध भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. त्यामुळं महाराष्ट्रात नेमकं काय चाललंय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिकमध्ये गुरुवारपासून मुसळधार पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण झाली होती. गोदावरीला आलेल्या पुरामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले होते. पुराचे पाणीदेखील शहरात शिरले होते. मुसळधार पावसामुळं त्रस्त झालेल्या नाशिककरांना दुसरा धक्का बसला आहे. नाशिक जिल्ह्यांत दोनदा भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. त्यामुळं परिसरात भितीचे वातावरण पसरले होते.
नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्यात काल सकाळी दहा वाजेच्या दरम्यान तर आज पहाटे मध्यरात्री 12 बाजेच्या दरम्यान आणि 2:35 वाजेच्या दरम्यान कळवण, पेठ, दिंडोरी तालुक्यात भूकंपाचे धक्के बसल्याने नागरिक भीतीने सैरावैरा घरच्या बाहेर पळाले. सुरगाणा तालुक्यातील सराड, घागबारी, वाझुळपाडा, हरणटेकडी, रोटी, शिंदे दिगर, भिंतघर ,जामनेमाळ या परिसरात बसले. तर आज मध्यरात्री पहाटे कळवण, पेठ, दिंडोरी तालुक्यातील काही गावांना 3.5 च्या आसपास चे भूकंपाचे धक्के बसले.
भूकंपाच्या धक्क्यामुळं कोणत्याही प्रकारची जिवितहानी झाली नसल्याचे तलाठी, मंडळ अधिकारी यांनी कळविले आहे. नैसर्गिक आपत्ती निवारण व्यवस्थापन विभाग तहसिल कार्यालया तर्फे नाशिक मेरी येथील भूकंप मापक विभागाकडे माहिती सादर करण्यात आली असून नागरिकांनी भयभीत न होता योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन नैसर्गिक आपत्ती कक्षा तर्फे सुचना देण्यात आल्याची माहिती तहसिलदार रामजी राठोड यांनी दिली आहे.
दरम्यान, शनिवारी पालघर जिल्ह्यातही भूकंपाचे धक्के जाणवले होते.दहा वाजून 58 मिनिटांच्या सुमारास भूकंपाचा हादरा बसला. पालघर मध्ये भूकंपाच्या लहान मोठ्या धक्क्यांच सत्र सुरूच असल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मागील काही दिवसापासून सतत भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत शनिवारी पुन्हा एकदा भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला आहे. सायंकाळी 6 वाजून 50 मिनिटांच्या सुमारास हा भूकंपाचा धक्का जाणवला असून या भूकंपाची नोंद भूमापक केंद्रामध्ये झाली आहे. 3.1 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा हा भूकंप असून या भूकंपाचे केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील नव्हलगव्हाणच्या शिवारात 5 किलोमीटर भूगर्गात खोल आहे भूकंपामुळे सध्या कोणतीही जीवित हानी झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. भूकंपामुळे कोणतेही जीवित हानी झाली नसली तरी नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात आला आहे.