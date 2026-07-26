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महाराष्ट्रात चाललंय काय? 24 तासांत 3 जिल्ह्यांत भूकंपाचे हादरे, नागरिकांमध्ये घबराट

नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा रात्रीच्या सुमारास भूकंपाचे सौम्य धक्के बसले आहेत. काल सकाळी सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव परिसरात जाणवले होते भूकंपाचे धक्के. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:28 AM IST
महाराष्ट्रात चाललंय काय? 24 तासांत 3 जिल्ह्यांत भूकंपाचे हादरे, नागरिकांमध्ये घबराट
Image Credit: nashik earthquake (Photo:AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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